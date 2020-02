Ramos, récord negativo: El más amonestado y expulsado en Champions, Liga y Selección

El central del Madrid vio la roja ante el City, un dato que le sitúa a la cabeza de todos los tiempos en Europa y que se une a su registro en España y

Sergio Ramos culminó los ocho minutos fatales del en ante el en la ida de los octavos de final. Su expulsión tras derribar a Gabriel Jesús quien se marchaba a hacer el 1-3 le convirtió en el jugador con más tarjetas y más rojas de la competición.

Igualaba a Davids e Ibrahimovic como jugador con más expulsiones en la máxima competición continental con cuatro rojas .

Su negativo registro se une al que cosecha en Liga donde también es el futbolista con más expulsiones y amonestaciones en la historia de la competición . Suma 20 expulsiones.

Pero además con la selección española también copa el ranking de futbolistas con más cartulinas recibidas de los que vistieron la camiseta nacional.

Sergio Ramos es...



👉 Jugador con más tarjetas y rojas en la historia de La Liga



👉 Jugdor con más tarjetas y rojas en la historia de la Champions



👉 Jugador con más tarjetas y rojas en la historia del Madrid



👉 Jugador con más tarjetas en la historia de la selección española pic.twitter.com/qtvnzC4f0v — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) February 26, 2020

Un año de su última expulsión

Curiosamente en la previa hablaba de que en Europa los árbitros eran más permisivos , algo que no hizo Orsato al no dudar en mandarle a los vestuarios tras no dejar continuar al atacante citizen.

Su última expulsión databa del 17 de febrero de 2019, hace poco más de un año, cuando enfiló el camino de los vestuarios en el Real Madrid- .