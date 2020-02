Ramos: "Aquí es donde se ven a los tíos, los niños se quedan a un lado"

El capitán madridista habló sobre su rajada sobre el colegiado del Madrid-Levante y sobre el paso adelante que le gusta dar como capitán.

Sergio Ramos compareció en la previa del duelo de Champions frente al y habló del duelo, de su amarilla ante el y sus críticas al colegiado y sobre su renovación.

Ramos explicó por qué salió a hablar en la previa de un partido importante como este, asegurando que "a mí me gusta salir a dar la cara porque llega un momento muy delicado porque un error ante el City o el Barça puede costar un título. Eso engrandece y esto es lo que hace a los jugadores distintos". Y añadió que "aquí es donde se ve a los tíos, los niños se quedan a un lado", e insistió que "ahora toca hablar en el campo y no fuera"

Preguntado por si se siente perseguido por los árbitros españoles, algo que no es así en Europa, explica que “perseguido quizá no, la filosofía a nivel internacional es distinta en Europa y . Son más permisibles respecto a determinadas cosas. Salvo el capítulo anterior o la anécdota del partido anterior, que pienso que es algo personal, creo que tengo buena relación con el resto de los árbitros.

Añadió que "no temo ser sancionado. No creo que haya dicho nada fuera de lugar ni haya faltado el respeto ni al árbitro ni a nadie. Vivimos en un país democrático siempre que no falte el respeto o haya hecho daño. No creo que haya pasado el límite".

No habrá problemas con su renovación

En cuanto a la renovación de su contrato donde se lleva varias semanas hablando sobre la prolongación y vivimos un tiempo muy bueno entre el club y yo estupendo magnífico, por lo tanto no hay prisa en ella. Vamos a llegar a un entendimiento. Nunca he exigido ni tres, ni cuantro ni uno. Yo entiendo perfectamente la filosofía del club de que cuando tenemos cierta edad lo hagan de un año. Están intentando crear un distanciamiento entre ambos. No estamos ahora para hablar de mi renovación, solo por la Liga y la Champions. Si el club quiere que siga yo seguiré aquí".

Guardiola, rival enfrente

"Tengo mucho respeto a Guardiola como entrenador. Sus números hablan por sí solos. Más allá del jugador o el entrenador que esté enfrente es la Champions. Coincide que en el City está Guardiola y es un plus, pero sobra cuando suena el himno. Después si ganamos podría caer alguna broma", afirmó el central.

City y Barça, media temporada en una semana

En cuanto a la mala del Madrid con esa derrota frente al Levante antes del City y del Barça, Ramos explica que “el equipo no ha cambiado muchas cosas, hemos perdido jugando bien por ejemplo ante el Levante. No estuvimos finos de cara a gol y eso penalizó. La mejor manera es seguir buscar el objetivo de jugar bien y lograr los resultados. Queremos hablar menos y demostrar con hechos. Llega la hora de la verdad con la Champions y el Clásico y es momento de dar un golpe sobre la mesa”.

La motivación de la Champions

Respecto a lo que supone jugar la Champions señala que “para nosotros la Champions es siempre especial, el himno ya es una motivación extra para los jugadores y para el madridismo. No es casualidad que tengamos ese palmarés histórico de Champions y es normal que se cree ese ambiente. Es súper emociónate y motivador jugar la Champions.

Bale, merecimiento de jugar los dos partidos clave

Cuestionado si con la lesión de Hazard se abre la puerta a Bale y si merece jugar explica que "como capitán no estoy para juzgar lo que hagan los jugadores en su vida personal. Aquí somos todos mayorcitos. Para eso está el míster".

También habló sobre la sanción al City afirmando que "no sé si la situación del City puede ser más presión o más motivación en Champions. Es un caso que afortunadamente nosotros no tenemos que vivir y esperemos no pasar por ahí por la magnitud que tiene la Champions".

Sin miedo a ser eliminado y elogios a Zidane

El de Camas destacó que "no hay tiempo para lamentarse. No podemos tener miedo a caer eliminados. Máximo respeto al equipo que está en frente, pero uno tiene que salir al campo convencido sin mostrar ninguna debilidad".

Sobre Zidane, el capitán aseguró que "el míster es el primero que sabe manejar los tiempos y los nervios en este tipo de partidos. Vamos a seguir intentando no caer eliminados. Él transmite mucha tranquilidad y es lo que se necesita muchas veces para afrontar estos partidos".