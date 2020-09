Ramon Planes: "¿Luis Suárez? Hasta el 5 de octubre pueden pasar muchas cosas"

El secretario técnico del Barcelona no esconde que el club busca salida al uruguayo y confirma el interés en Eric Garcia, del Manchester City.

El secretario técnico del , Ramon Planes, acompañó a Miralem Pjanic en su presentación como nuevo jugador del Barcelona y repasó varias cuestiones relativas a los movimientos de mercado, tanto de entrada como de salida, del club azulgrana.

El futuro de Luis Suárez

"Luis es un jugador importante para el Barcelona y lo ha sido muchos años, tenemos que tener mucho respeto por jugadores que han dado tanto pero estamos en un proceso de cambio, con nuevo entrenador y nuevas ideas, hay que respetar los contratos de los jugadores pero hasta el 5 de octubre muchas cosas pueden pasar".

Perfil de los refuerzos

"Trabajamos desde hace meses en la mejora del equipo y buscar jugadores para la nueva etapa del equipo, esa mezcla de experiencia y calidad, no todos pueden jugar en un club tan grande y en esos perfiles nos movemos, la búsqueda de un delantero viene de lejos y no está supeditada a la salida de Luis Suárez, debemos tener mucho respeto por los que están pero el Barcelona debe aspirar a tener siempre a los mejores".

Eric Garcia

"Buscamos un jugador que nos ayude en la parte defensiva y Eric conoce y quiere al club, es uno de los que estamos valorando, detrás de un mercado tan difícil hay una idea de hacer un equipo joven y con ilusión, buscamos esta mezcla para dejar una plantilla de futuro, con talento y calidad, y Eric cumple el perfil pero hay otros cuyos nombres no han trascendido".

Arturo Vidal

"Se está avanzando en la negociación de Arturo en su posible salida, aprovecho para darle las gracias ya que es un chico extraordinario con un corazón enorme y que ha sido muy importante para el grupo, no puedo negar que hay un proceso de negociación pero no está cerrado así que no puedo confirmar cifras".

Mercado complejo

"Es un mercado con muchas restricciones pero tenemos que estar tranquilos, somos conscientes de lo que queremos y el Barcelona tiene objetivos muy claros pero tenemos que tener paciencia, nuestros jugadores tienen nivel y están muy respetados en el mercado".