Ramiro Vaca se perdería del Preolímpico de Colombia

El mediocampista boliviano no tiene permiso de su club, The Strongest, para atender el llamado de la selección boliviana sub-23.

El mediocampista boliviano Ramiro Vaca sería una de las principales bajas de la preselección boliviana de fútbol que dentro de dos semanas disputará el torneo preolímpico en .

Vaca no formaría parte de la convocatoria de la Verde, bajo el mando de César Farías, debido a que el cuerpo técnico de The Strongest negó la cesión de jugadores de su plantel para el equipo boliviano.

“Su entrenador me dijo que no iba a mandar a los jugadores, yo respeto todas las diferencias pero no las comparto aun así estoy seguro de que vamos a hacer un gran preolímpico”, dijo Farías en conferencia de prensa.

debutará en el torneo Preolímpico de Colombia frente a .