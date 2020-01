Ramiro Martínez: "Real España es un equipo grande y siempre quiere ganar"

Liga Nacional de Honduras: El entrenador de los Catedráticos palpitó el encuentro ante Olimpia y anticipó que esperan conseguir un resultado positivo.

Real no pudo sumar ni un punto en su debut en el Clausura, pero ya está listo para dar vuelta la página. Así lo dejó en claro Ramiro Martínez, el DT de los Catedráticos, quien espera una reacción de su equipo en el cotejo de este sábado ante Olimpia.

"En la medida que vayan los partidos iremos sacando mejores conclusiones, hay que ir paso a paso, lo están haciendo bien, estoy satisfecho, esperemos estar a la altura", comenzó explicando el entrenador uruguayo. "Real España es un equipo grande y siempre quiere ganar, es a lo que apostamos", agregó.

El artículo sigue a continuación

Sobre el posible once inicial y las bajas para el encuentro ante los Melenudos, deslizó: "Está todo el plantel listo, solo hay un lesionado (Franklin Flores). No puedo dar el once, todavía ni yo lo sé, tengo la felicidad de romperme la cabeza por tener más de 11 titulares".

Por último, Martínez aseguró que se encuentra satisfecho con los jugadores que tiene a su disposición: "Nosotros diagramamos este plantel con 22 jugadores, solo 11 pueden jugar, hay que ver quién está mejor".