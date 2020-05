Rambo de León, duro contra Pinto: "Acá nunca demostró personalidad"

Liga Nacional de Honduras: El ex jugador de la Selección de Honduras criticó con dureza al técnico colombiano, quien dirigió a la H en 57 partidos.

Julio César de León, más conocido como "Rambo", dio una entrevista con el sitio futbolcentroamerica en la que no se guardó ninguna crítica dirigida hacia el ex entrenador de la Selección de Honduras, Jorge Luis Pinto.

"Tiene más personalidad el perro mío que Pinto. Es más valiente un ratón delante de un gato que Pinto ante los federativos. Yo lo respeto, él tiene su capacidad, pero acá nunca demostró personalidad, le faltó el respeto a uno, relegó y minimizó a otros jugadores, mientras que otros se callaron y se quedaron con la cola entre las patas", dijo el jugador de 40 años que en este momento está fuera del fútbol

Y siguió en la misma línea: "Yo le pedí una oportunidad a través de la prensa de unos dos partidos a ver si tenía el nivel. Pero yo era mata negocio para algunos federativos que querían vender jugadores".

También habló de otros técnicos que no le dieron una chance para estar en la H como Luis Fernando Suárez y Pinto Afanador: "Yo fui campeón goleador de Platense en el 2014 (antes del mundial de ), pero vos sabes, yo toqué teclas que no tenían que haberse tocado, sobre todo cuando se trata de venir a invertir en bases menores. Eso no les gustó a algunos federativos, me pusieron una cruz y los técnicos cobardes que estuvieron no tuvieron personalidad de llamarme".