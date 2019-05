Raldes anuncia su despedida del fútbol

El defensor boliviano anunció que fue su último año como futbolista y agradece los 22 años que estuvo activo en diferentes equipos y en la selección.

El defensor boliviano Ronald Raldes anunció su retiro de las canchas del fútbol tras 22 años de actividad en los que llegó a ser el capitán de la selección boliviana durante el último tiempo.

En un video publicado en sus redes sociales, Raldes se despide de la afición y agradece el apoyo que tuvo durante estos años que estuvo ligado al fútbol.

“Hago este video para anunciarles que he tomado la difícil decisión de retirarme del fútbol profesional y a través de esto quería agradecerle a toda la gente que me ha acompañado en el transcurso de mi carrera que han sido más de 22 años (…) Estoy agradecido con Dios por todo lo que me dio en el fútbol. Ojalá él me permita devolvérselo, aunque sea en la mínima posibilidad porque me ha dado tanto. Ojalá que sea así y que sea pronto”, dijo Raldes en su video.

El zaguero nacido en Santa Cruz es el futbolista que más veces vistió la camiseta de la selección boliviana con 102 presentaciones desde 2001.

Estuvo ligado a clubes como Destroyers, Oriente Petrolero, Bolívar, de , y de , y en el fútbol mexicano, árabe y de Israel.

Poco se sabe el futuro que tendrá el jugador, pero lo más probable es que se convierta en dirigente de Oriente Petrolero en los próximos años.