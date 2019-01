Rakitic, sobre el 'Caso Chumi': “Si no estamos en cuartos, será una injusticia”

“Me enteré en la siesta”, dijo el mediocampista del Barcelona sobre la supuesta alineación indebida del defensa azulgrana.

Ivan Rakitic, mediocampista croata del Barcelona, aseguró este jueves en zona mixta, después del triunfo sobre el Levante por 3-0, que sería "una injusticia" si el equipo azulgrana no entra en el sorteo de cuartos de final de la Copa del Rey por culpa del 'Caso Chumi'.

INFORME GOAL: LAS CLAVES DEL 'CASO CHUMI'

“Si no estamos en cuartos entiendo que será una injusticia”, comentó el ex jugador del Sevilla, al tiempo que reveló que se enteró de la supuesta alineación indebida de Chumi "en la siesta".

“Me enteré del tema en la siesta. No entiendo nada de temas jurídicos, pero me lo han explicado y no veo ninguna irregularidad. Por lo que tengo entendido, está todo bien. Tengo confianza máxima”, expresó.

“No podemos cambiar nada, por nuestra parte estamos contentos del buen partido que hemos hecho para eliminar al Levante. El club está por defender lo nuestro si es que hay algo por defender”, finalizó.