Rakitic, "sin noticias ni pensamiento" de ser moneda de cambio del Barcelona por Lautaro Martínez

El centrocampista croata ha vuelto a ser claro con su idea de futuro y vuelve a lanzar que "volveré a vivir en Sevilla antes o después".

Ivan Rakitic ha vuelto a hablar de su futuro en el . El centrocampista ha dejado claro que su idea pasa por cumplir su contrato que expira en 2021 y no quiere entrar en trueques con la o el Inter aunque sí vuelve a reiterar que su deseo de futuro pasa por volver a vivir en Sevilla, ya sea jugando en el Sánchez-Pizjuán o no.

"Cuando firmamos un contrato es con la idea de cumplirlo. También con la idea de que quiero jugar, pero yo estoy tranquilo. Me hubiese gustado que en alguna ocasión alguien del club hubiese salido a decir que Rakitic se quedaba para acabar con los rumores. Bartomeu no me ha dicho nada. Quizás hoy nos está escuchando y mañana me llama. Yo lo que quiero es pensar en el Barça, pero nunca me he cerrado puertas de hacer un gran cambio", explicó en la Cadena Cope.

De hecho, el croata no tiene intención de marcharse al Inter para abaratar la llegada de Lautaro Martínez: "Si tengo que jugar un papel importante en eso, está bastante complicado el tema. No tengo noticia ni pensamiento en esa dirección. Quiero tener a los mejores en mi equipo y Lautaro está al mejor nivel. Si tiene que venir, encantado".

Sobre la vuelta al Sevilla, Rakitic no se moja pero sí tiene claro que volverá a vivir en la ciudad natal de su mujer ya sea volviendo al club o no: "Mi mujer quiere que esté contento, feliz. Vamos a volver a vivir a tarde o temprano, casi seguro. Ella tiene muchas ganas de estar ahí con su padre, su madre, su hermana, la familia, sus amigos... Queremos estar bien y la verdad es que estamos bien. Las niñas disfrutan con sus amigas en el colegio y eso es lo importante",