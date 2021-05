Rakitic en Goal: "Es increíble llevar el 10 de Reyes, sé que me está viendo y está orgulloso"

El croata hace balance en Goal de su primera temporada tras volver a Nervión y avisa que le quedan "mil sueños por cumplir en el Sevilla".

Ivan Rakitic se siente como en casa y todo lo que rodea al Sevilla le provoca una sonrisa. El croata está a punto de terminar su primera temporada tras volver al Ramón Sánchez-Pizjuán , donde espera poder reencontrarse con la afición lo antes posible, y hace en Goal un balance positivo aunque con dosis de autocrítica de su papel a las órdenes de Julen Lopetegui este curso.

Como veterano y líder de vestuario le gusta enseñar a los más jóvenes como los Palop, Kanouté o Luis Fabiano hicieron con él cuando llegó y espera que los duros golpes recibidos esta temporada quedándose fuera de la lucha por los títulos les ayuden a seguir creciendo. Además, Rakitic explica la emoción que siente al homenajear a su amigo tristemente fallecido José Antonio Reyes llevando su número 10 y desvela que guarda relación con su hijo mayor, jugador de los escalafones inferiores de Real Madrid.

¿Qué balance hace de la primera temporada tras su vuelta?

“Con muchísima emoción. También claramente he ido de menos a más. Estoy muy contento con la forma en la que ha acabado la temporada, es muy buena, muy positiva. La verdad que me llena de fuerza y hasta diría que es una pena que acabe la temporada porque tengo ganas de seguir peleando y jugando pero creo que ha sido muy positivo, estoy muy contento”.

¿Qué club se ha encontrado?

“Claramente el equipo y el club en general ha dado pasos enormes. Lo vemos todos y es una alegría enorme ayudar en seguir dando pasos hacia adelante. Es muy emocionante. No queremos parar, queda mucho y queremos establecernos donde estamos ahora. Hicimos muchas cosas bien, otras que hay que mejorar todavía y tenemos muchísima confianza para decir que es positivo pero que hay cosas que podemos mejorar”.

¿Les queda un sabor agridulce por la forma en la que se quedaron fuera de la pelea por los títulos?

“Se nos ha castigado muchísimo empezando por la Supercopa contra el Bayern. Casi ganamos al Bayer, casi pasamos con el Dortmund, casi llegamos a la final de la Copa y casi hasta el final en LaLiga. Se nos ha castigado mucho. Por ejemplo en el último partido contra el Villarreal, hicimos los mejores 35 minutos de la temporada, jugamos increíblemente bien y nos fuimos con un resultado que decías “Dios mío”. El fútbol es muy duro. La verdad que nos pica mucho y queremos mejorar y aprovechar las oportunidades. Esta temporada estuvimos siempre ahí y nos faltó dar el último empujón para dar el golpe definitivo. No nos podemos permitir ni un minuto malo porque se castiga mucho. Tenemos que prepararlo para el año que viene”.

¿Cree que esos momentos acabarán siendo una enseñanza para el futuro?

“Por supuesto. Es la primera vez que nos podemos clasificar para la Champions dos temporadas seguidas y de qué manera. Peleamos hasta la penúltima jornada por LaLiga, estuvimos a 20 segundos de la final de Copa y creo que hicimos muchas cosas muy bien. Para seguir creciendo tenemos que aprender de esos fallos, de esos pequeños detalles y no volver a tenerlos”.

¿Qué ambiente había en el vestuario cuando se vieron peleando por LaLiga?

“El ambiente era espectacular, igual que ahora y durante toda la temporada. Aquí hay un grupo increíblemente positivo, con buena gente y buenos profesionales. Hay un ambiente que pocos tienen. Desde el primer día. El partido contra el Athletic hicimos 60 minutos muy buenos y se nos castigó. El portero empezó a pararlo todo y a veces pasa. Hicimos muchas cosas muy bien. Contra el Madrid teníamos el partido ganado y al final casi lo perdemos. Las temporadas son muy durar. Se nota que cuando salimos al campo hay respeto. En Europa a los rivales no les gusta si les toca el Sevilla”.

¿Qué compañero le ha impresionado más?

“Los conocía bastante de antes. Hay muchísima calidad, hay jugadores que ya van con sus selecciones y otros que están a punto de entrar. Todos en el Sevilla deben luchar por ir con sus selecciones. Se ve que hay 25 tíos que podemos jugar todos y hay mucha competitividad. Eso es muy bueno. Es muy difícil quedarse con uno pero calidad hay muchísima. Hay que felicitar al club y a Monchi por conseguir crear un grupo tan bueno”.

Algunos de sus compañeros me han dicho que lo ven como un ejemplo.

“Hablan mucho conmigo y yo quiero devolverles esa confianza. Cuando llegué aquí tuve compañeros como Palop, Kanouté, Renato, Luis Fabiano… Los más grandes de la historia del club y aprendí de ellos y de cómo lo hacían ellos. Después no te digo nada en el Barça con Xavi, Iniesta, Leo (Messi), Dani Alves… Es una barbaridad la suerte que he tenido yo de aprender de gente y quiero intentar devolver lo mismo a los chicos aquí. No se trata de lo que uno ha ganado en el pasado. Tengo ilusión y hambre de llegar cada día a la ciudad deportiva, estar cada día con mis compañeros, luchar por todo y saber que cada día es una nueva oportunidad. Ya me olvido del último partido y me centro en el último partido de la temporada, que es bonito jugarlo en casa y ojalá poder conseguir que entre un poco de gente y ojalá poder regalar una última alegría. Me encanta haber entrenado hoy dos horas con ellos y ya quiero volver a verles mañana de nuevo”.

¿Qué ha aprendido de Lopetegui?

“Lo que destaca es que es un grandísimo trabajador. La manera que tiene de transmitir su idea y su preparación es increíble. Tiene un equipo técnico detrás que entiende su idea y su filosofía perfectamente. Es increíble la intensidad que tiene. Le estoy muy agradecido, es muy detallista. Se trabaja muy duro y vive el fútbol 24 horas”.

Ha sido el tercer jugador con más partidos y el tercer máximo goleador, ¿hay Rakitic para rato?

“Estoy convencido de que no he llegado a mi máximo. Puntualmente sí pero necesito llegar es a que sea cada fin de semana. He tenido meses mejores y peores. La verdad es que estoy convencido de que viendo los números han sido muy positivos, sobre todo los últimos dos o tres meses, creo que he dado un salto importante. Estamos a punto de acabar esta temporada pero ya tengo la ilusión de que llegue julio y empezar la pretemporada para ir a por todo y mejorar todo eso cada día”.

¿Le jugó una mala pasada que la gente pensara que por su primera etapa no iba a necesitar adaptación?

“No era sólo que yo encajara aquí, también que me fueran conociendo los compañeros y el cuerpo técnico. La posición ha ido variando después y me ha ayudado. Lo importante ha sido la ilusión y el trabajo desde el primer día. Ojalá fuera darle un botón y que todo esté bien. Entendía la opinión de la gente, nosotros vivimos de los resultados y los números y he sido capaz de entenderlo y dar ese cambio. He encontrado mi sitio y eso es muy importante. Si vemos los últimos meses, ya me parezco más a mí y a lo que quiero y necesito dar al club”.

¿Prefiere jugar más cerca del área como en su primera etapa o más en la base de la jugada?

“En mi primera etapa jugaba bastante libre. Me movía al lado de los centrales y también al lado del delantero, en la banda y en la otra banda. Ahora es diferente. Ya no es que juegue más arriba o más abajo, es que la idea del equipo es diferente a la de mi primera etapa. Antes jugaba detrás del punta pero tenía más libertad de movimientos que ahora. Donde más cómodo me encuentro es donde estoy jugando en las últimas semanas, estoy más cerca del balón, de la creación. Me encanta llegar arriba pero también me encanta echar una mano atrás para lanzar el ataque hacia arriba y poder llegar. Ahora no estoy arriba, llego arriba. Veo mis números y han mejorado muchísimo: la alta intensidad, los movimientos, los pases y todo y es cuando más cómodo me encuentro”.

Supongo que es el jugador del vestuario que más ganas tiene de que vuelva la afición

“Ya te puedes imaginar, es una cosa de locos. Estoy convencido de que el día que llegue vamos a disfrutar todos muchísimo porque yo, aunque no pueden estar con nosotros, estoy en contacto con la afición y con amigos que siguen al equipo y la verdad es que una pena por la dos partes. Ojalá podamos controlar esta situación entre todos lo mejor posible. El otro día ya había gente y se volvía a sentir otra vez. Ojalá pueda estar este fin de semana nuestra gente y que lo disfruten antes de las vacaciones. Ojalá que sea pronto pero siendo conscientes de que tenemos que controlar esta situación”.

¿Qué ha sentido llevando el 10 de su amigo Reyes?

“La verdad es que es increíble. Hablé con Munir para que me dejara el 11 como en la primera etapa pero después me comentaron la posibilidad de llevar el 10 de José Antonio y es increíble. Hablo mucho con su hijo. Es un tío muy grande, estoy convencido de que me está apoyando, me está viendo y está muy contento y orgulloso de su amigo”.

¿Cómo es jugar con Messi?

“Uno siempre quiere disfrutar y competir con los mejores y si es con el mejor, pues mejor todavía. Han sido seis años increíbles, aprendes muchas cosas. Ver a Leo, que ha estado 9 temporadas marcando más de 30 goles, parece un videojuego. Si haces algo así en la Play, hasta te dirían que estás engañando a la gente y tienes todos los trucos. Hay que disfrutarlo cada día y poco más. Es un orgullo haber compartido tantos años con él, haber peleado por tantos títulos y haber ganado tantos títulos con él. Sinceramente, si he sido capaz de ayudarle aunque sea un poquito, ya es muy especial. Ha sido muy especial compartir vestuario con todos esos cracks en el Barcelona”

¿Cree que se quedará en el Barcelona?

“No lo sé. Ojalá que se quede. No sólo en el Barcelona, si no aquí en LaLiga en España. Creo que como aficionado puedo decir que lo mejor para nosotros es que se quede en el Barça. Como amigo y ex compañero le deseo lo mejor a él y a su familia, que decida lo que él crea que es mejor”.

¿Cómo ha vivido el descenso de otro de sus clubes como es el Schalke?

“He sufrido. Todos sabemos que el sitio del Schalke es en Primera, ojalá que sea un año en el que haya muchos cambios y se arreglen muchas cosas para que vuelva con mucha más fuerza a donde pertenecen”.

¿Qué sueño le queda por cumplir en el Sevilla?

“Miles de sueños. El primero es que vuelva la afición, ver de nuevo lleno el Sánchez-Pizjuán y disfrutarlo. Poder coger los mismos sitios para mi familia en el estadio para que me vean mi mujer y mis dos hijas llevando la camiseta del Sevilla en nuestra casa y ahí mil cosas más. Seguir peleando en la Champions, da mucha guerra en LaLiga y llevar al Sevilla a lo más grande en Europa”.