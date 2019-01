Rakitic: "El otro día intenté darle un toquecito al presidente a ver si espabila con mi renovación"

El croata ha vuelto a dejar clara su intención de no marcharse del Barcelona.

Ivan Rakitic fue fundamental en la remontada del Barcelona ante el Sevilla en la Copa del Rey y tras el duelo volvió a hablar de su futuro en el club blaugrana y de sus intenciones de seguir en la entidad. "El otro día intenté darle un toquecito al presidente a ver si espabila con mi renovación", comentó en zona mixta.

Además, el croata valoró las sensaciones encontradas de marcarle a su ex equipo: "No marco mucho y cuando lo hago es contra el Sevilla, me duele un poco. Ojalá pueda marcar al Betis en la final".