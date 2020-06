Rafael García no descarta jugar con la Selecta

Al portero le gustaría defender los colores de la Selección de El Salvador.

La polémica salida de Rafa García del Alianza va llegando a su final, ya que el portero ahora se enfoca en jugar en el Municipal. También no pierde la ilusión de llegar a la Selección de El Salvador, ya que se nacionalizó salvadoreño.



El uruguayo, en entrevista con el medio “Cancha”, al ser consultado de la posibilidad de jugar la eliminatoria rumbo a Catar 2022, expresó: “Si cabe la posibilidad lo haría con gusto. Soy muy respetuoso, ahorita hay profesionales que lo están haciendo de buena forma, por más que uno tenga sus gustos, me refiero al aficionado, al periodismo, cada quien tiene sus gustos profesionales de cada jugador”.



García aseguró que nunca fue contactado directamente por Carlos De los Cobos, pero sí por intermediarios: “Hubo acercamiento de parte del cuerpo técnico y el presidente de la Federación en su momento. Incluso me ayudaron a hacer unos trámites para poder hacer las solicitudes pertinente a FIFA. Pero para mí sí, es un objetivo y sigue siendo un objetivo (jugar con la Selecta)”.