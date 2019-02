Rafael García analizó el partido contra Rayados

El portero albo visitó la casa de Tigo Sports.

Llegó el día. Hoy Alianza y Monterrey disputarán los primeros 90 minutos por la Liga de Campeones CONCACAF 2019, Rafael García, portero del subcampeón nacional, habló de la eliminatoria contra el equipo mexicano.

“La verdad que a mi me gusta ver y analizar mucho los partidos. Le he prestado atención, sobre todo, este último mes. He visto varios partidos de Monterrey. Los analice, sobre todo, en su idea de juego. Monterrey sale a jugar de igual forma, tanto de local como de visita. Es la realidad. Entonces, más o menos tenemos visto algunas cosas, sus armas, pero vamos a tener que tomar ciertas precauciones”, comentó el charrúa en el programa Sportivisimo.

García aseguró que Alianza tratará de dar la sorpresa ante el actual líder de la liga de México. “Lógicamente que tienen delanteros muy buenos. No solo los delanteros, sino que en su mayoría todas sus líneas tienen jugadores importantes, pero tenemos que estar tranquilos. Tratar de pensar en lo que podemos hacer. Si nosotros estamos al 100 podemos dar pelea. Después del miércoles se verá si realmente estuvimos a la altura o no estuvimos para este duelo. Yo creo que tenemos todo como para ganar y para hacer historia. La gente de Alianza espera eso, que nosotros dentro de la cancha dejemos todo para conseguir el triunfo”.