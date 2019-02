Rafael Burgos sobre Firpo: “Tiene que estar peleando los primeros puestos”

El delantero fue fichado con los pamperos en enero.

Rafael Burgos concedió una entrevista al periódico EL GRÁFICO, donde repaso la actualidad de Luis Ángel Firpo, su actual equipo en la Primera División de El Salvador.

Sobre las sensaciones de fichar con Firpo, Burgos dijo que se sintió: “Motivado, con muchas ganas. Quiero poner todo de mi parte para ayudar al equipo. Un equipo grande como Firpo no puede estar en esa posición incómoda. Tiene que estar peleando los primeros puestos y yo sé que este torneo no va a ser la excepción. Tenemos una linda afición, una linda cancha, un lindo estadio. Siempre lo he dicho que es una de las mejores canchas del fútbol salvadoreño”.

Burgos no salió tan contento del Sonsonate en el pasado. Se refirió a su salida del equipo cotero de la siguiente manera: “Fue bien feo. Tuve que demandar al equipo para que me pagara. Si no era así, no hubiera podido cobrar. Era primera vez que me pasaba en un equipo, tener que demandarlo. Pero eso ya es pasado. Ahora estoy en mi presente y estoy con muchas ganas de seguir adelante.”, explicó.