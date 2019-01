Rafa Puente sueña con dirigir a la Selección mexicana y el Real Madrid

Rafael Puente pone en alto sus sueños como entrenador, aún como director técnico de Gallos Blancos del Querétaro.

Rafael Puente del Río, entrenador del Querétaro que se ha caracterizado como un soñador, no deja de ilusionarse con dirigir a la Selección Mexicana, y por qué no, al Real Madrid de España.

En entrevista con Univisión Deportes, el timonel plumífero señaló quienes son los responsables de que entrenadores extranjeros como Gerardo Martino se hayan hecho cargo del Tri.

"Hoy tengo que ser mejor que ayer pero peor que mañana. Dirigir a la selección de mi país es un anhelo que creo todos los mexicanos debemos tener, también algunos extranjeros lo tienen, a mi me gustaría que a la selección la dirigiera un mexicano, no tengo nada en contra de los extranjeros, pero creo que los principales responsables de que los técnicos de la selección en los últimos años sean extranjeros somos nosotros, porqué no nos hemos puesto a la altura de la élite y tenemos que hacerlo, esa es la realidad”, mencionó en el Centro Gallo de Alto Rendimiento.

En el mismo tenor, Rafa consideró que "la cereza del pastel, algún día llegará y no me voy a conformar, es dirigir un equipo importante de Europa (Real Madrid)", dejando de lado cualquier crítica o mofa que pueda presentarse con sus declaraciones.

"Que se rían. Claro, pero tengo una frase muy buena, cuéntale a alguien tus sueños, si no se ríe de ellos preocúpate, ahorita ante la cámara no tengo ningún miedo de decir, yo sueño con dirigir al Real Madrid", puntualizó.