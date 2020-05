Radamel Falcao reordó el doblete en la final de la Europa League 2012

'El Tigre' habló largo y extenso de aquel título colchonero que lo consolidó como uno de los mejores del mundo.

Una de las grandes actuaciones en la historia de Radamel Falcao García tuvo lugar en Bucarest, en aquella final de la ante el Athletic de Bilbao, en la que el colombiano se erigió como figura para alcanzar el título. El propio 'Tigre' fue el encargado de remorar esa actuación en diálogo con el portal Web de la UEFA, quien aprovechó para destacar los dos golazos marcados un día como hoy hace 8 años.

"Cuando llegué al , me acuerdo que fui a la gala de la UEFA en Mónaco y dije: “Espero llegar a la final con el Atlético este año”. Y justo se dio, llegamos", inició el samario. "Nosotros ya habíamos compartido en River y habíamos sido campeones en 2008. Volver a tenerlo… Él ya me conocía. Ya se había encontrado con otro tipo de Falcao. En River me había ayudado a crecer mucho, pero este Falcao ya era diferente, se había consolidado en Europa y venía de ganarlo todo con el , batiendo récords", dijo sobre lo que fue volver a tener como técnico a Diego Pablo Simeone.

Del primer gol, en una brillante jugada individual, Falcao trajo a colación una vieja lección de su padre, Radamel García King, quién le insistía en mejorar ese tipo de disparo con su pierna menos hábil: "Me acuerdo que estábamos en nuestro campo, defendiendo. Recuperamos la pelota y Diego lanzó el balón. Yo estaba solo y traté de esperar que me acompañara el equipo. Y ya dentro del área, justo pasa Diego y me hace una diagonal para llevarse la marca. Me quedé uno contra uno con Amorebieta, y pensé que si le hacía un amague iba a tener ángulo de tiro. Entonces amagué y saqué la pelota para mi izquierda, y me quedó ángulo de tiro. Busqué el segundo palo con mi pierna menos hábil, porque yo soy diestro, no soy zurdo. Pero mi papá siempre me insistió para que practicara ese disparo, y al final él siempre me decía: ‘¿Cuándo vas a hacer un gol al segundo palo?’. ¡Y justo en una final me salió la jugada que mi padre me había enseñado!".

También tuvo un momento para comentar a su manera su segundo gol de la noche, una jugada que fue resuelta con categoría cuando parecía perdida: "Ese tipo de goles pasan cuando estás en completa inspiración, que tienes control total de la situación. En la fotografía de la situación yo sabía que estaba de espaldas, y mi objetivo era tratar de estar de espaldas, pero girarme para tener ángulo de tiro. Y cuando me giro, yo intuyo en mi cabeza que todos los jugadores van a ir para ese lado, y es ahí que vuelvo otra vez y pasan todos los jugadores. Es una situación que se da cuando estás en tu momento máximo de inspiración. Nadie esperaba esto dentro del área, manejar la situación con esa frialdad".

Finalmente, para Radamel hubo grandes diferencias en el recorrido y experiencia de cada equipo, siendo una de las claves por las cuales los 'Colchoneros' terminaron levantando la copa: "Nosotros teníamos jugadores con carácter y con una experiencia muy amplia, como Diego, Gabi o Godín… Yo venía de jugar una final de la Europa League, y sabía cómo se jugaba una final. Y al final terminamos imponiéndonos ante un gran Athletic, pero muy joven".