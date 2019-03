Radamel Falcao podría reencontrarse con José Mourinho

'The Special One' suena dirigir en la Ligue 1 y Monaco podría ser una de las opciones, según L'Équipe.

¿Radamel Falcao García y José Mourinho juntos de nuevo? Es una posibilidad, algo rocambolesca, que maneja la prensa francesa, que ha desvelado que el técnico portugués estaría buscando una oportunidad para dirigir en la .

El mismo Mou ratificó que ha mantenido contacto con algunos equipo del fútbol francés, pero no se atrevió a dar dar nombres, aunque, según L'Équipe, Monaco y son las principales opciones. “Si digo que no, no seré honesto. Si digo que sí, comenzarás a especular sobre los clubes que podrían interesarme y que tendrán un puesto libre”, aseguró el luso.

En caso de llegar a Monaco se daría el reencuentro entre El Tigre y Mou, dos personalidades que nunca congeniaron el tiempo que compartieron en el vestuario del . "Si puedo ayudar a Falcao a alcanzar su mejor nivel, lo haré", prometió 'The Special One' antes de la llegada del samario a Stamford Bridge, palabras que nunca cumplió, pues nunca le dio opciones reales para poder demostrar su talento.

El artículo sigue a continuación

Un par de años más tarde, Falcao revelaría en una entrevista con Caracol TV que la relación con Mourinho fue "turbulenta". Durante su etapa en Chelsea, Radamel apenas disputó 12 encuentros, marcando un solo gol.

Cabe resaltar que la llegada de Mourinho al Monaco se antoja un poco complicada, debido a que Leonardo Jardim recién hizo su regreso en enero para reemplazar a Thierry Henry y de apoco ha logrado sacar al equipo de los puestos del descenso. Además su costo es bastante elevado y su agente, Jorge Mendes, no todavía no ha hablado las directivas del Monegasco sobre Mou.