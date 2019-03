Racing - Estudiantes, por la Superliga: formaciones, día, hora, árbitro y cómo verlo por TV en vivo

Tras golear a Godoy Cruz para seguir en la punta, la Academia afronta el clásico de Avellaneda frente a un Rojo que quiere arruinarle el torneo.

Racing está ahí, a un pasito del gran objetivo del año, y este domingo tendrá la posibilidad de, por al menos algunas horas, escaparse un poquito más en la tabla de posiciones. La Academia se enfrentará a Estudiantes y, en caso de sumar de a tres, podrá quedar a seis puntos de Defensa y Justicia (aunque con un partido más) a falta de cuatro fechas para el final.

FORMACIÓN CONFIRMADA DE RACING

Luego del triunfo en el clásico de Avellaneda, Racing quedó eliminado de la Copa Sudamericana ante Corinthians y, ahora sí, solo piensa en conseguir el gran objetivo del semestre: quedarse con la Superliga. Así, Coudet ya no tiene excusas tampoco para no poner a lo mejor que tiene disponible. Por eso, mantendrá a casi los mismos once que le ganaron al Rojo en el Libertadores de América: Arias; Saravia, Domínguez, Donatti, Mena; Zaracho, Díaz, Fernández; Cardozo/Solari; López, Cvitanich.

EL PROBABLE XI DE ESTUDIANTES

Tras la renuncia de Benítez luego de las dos derrotas consecutivas ante Argentinos y Talleres, Quatrocchi se hizo cargo interinamente del equipo y será el DT en el encuentro ante la Academia, justo el último antes del clásico ante Gimnasia. El DT no arriesgará de más y saldrá con Mariano Andújar; Facundo Sánchez, Jonathan Schunke, Gonzalo Jara, Iván Erquiaga; Nahuel Estévez, Iván Gómez, Enzo Kalinski o Braña, Manuel Castro; Gastón Fernández; Mariano Pavone.

DÍA, HORA, ÁRBITRO Y CÓMO VERLO POR TV

El encuentro se disputará el domingo 3 de marzo desde las 19:20 (hora argentina), en el Estadio Presidente Juan Domingo Péron con el arbitraje de Facundo Tello. La televisación estará a cargo de Fox Sports Premium.