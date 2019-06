Setién, sobre Lainez: "Tiene que mejorar muchas cosas"

El director técnico español considera que al mediocampista del Betis le hace falta madurez en su juego.

Quique Setién estuvo en , en el marco de la Semana del Futbol de la . Y como era de esperar, el director técnico español no dejó pasar la oportunidad para hablar sobre Diego Lainez, uno de los principales talentos del futbol mexicano al que dirigió durante su paso por el banquillo del .

"Diego es un futbolista que necesita todavía muchas cosas que mejorar. Es verdad que tiene un potencial enorme, pero como le suele pasar a estos futbolistas que son tan jóvenes que avanzan tanto y tan rápido, dejan por el camino muchas cosas que tendrían que mejorar", dijo a Televisa Deportes.

En ese sentido, Setién considera que aunque el canterano del América tiene una técnica envidiable, considera que debe tener mucha regularidad en su juego y ser mucho más determinante en el campo. Por eso considera que la habilidad no es lo único que hace falta para trascender en el futbol europeo.

"Si realmente fuera tan desequilibrante de verdad y metiera dos goles, podría convertirse en Messi. Entonces le permitiríamos no hacer nada más, pero hay que meter los goles y si no los metes, hay que ponerse a trabajar", explicó el español, que no continuará en el banquillo del Betis para la próxima temporada.