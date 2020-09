Quique Setién amenaza con llevar al Barcelona a los tribunales tras su despido

El entrenador cántabro recuerda que la primera comunicación oficial de su despido se produjo un mes después del anuncio del presidente.

El que fuera el entrenador del cuando el equipo encajó el 2 a 8 a manos del Bayern en Lisboa, Quique Setién, ha emitido un comunicado a los medios a raíz de la controversia suscitada por el hecho de que Ronald Koeman no pueda sentarse en el banquillo hasta no haber resuelto el contrato de su predecesor.

En el mencionado comunicado el cántabro expone que "no fue hasta ayer, 16 de septiembre (un mes después de la destitución), cuando me han remitido la comunicación escrita de dicho despido" y añade que la misma no incluye "liquidación alguna" para sus colaboradores. En esta línea, el cántabro también señala la intención del Barcelona de una "futura reubicación" de su staff en otros cargos.

Por este motivo, amenaza Setién con "interponer las acciones legales correspondientes" ya que "nos hemos visto obligados a poner en manos de nuestros abogados la solución del conflicto".

El comunicado íntegro de Setién es el siguiente:

"Tras un mes de absoluto silencio por parte de la directiva del Barcelona y tras diversos requerimientos por nuestra parte, no es hasta el día de ayer cuando recibimos al fin las primeras comunicaciones oficiales, mediante burofax. Dichas comunicaciones revelan la clara intención de la directiva de no cumplir con sus contratos laborales de fecha 14/01/2020.

En mi caso, Quique Seitén, es público y notorio que el día 17 de agosto tanto el club como el presidente anunciaron mi despido con efectos inmediatos. Sin embargo, no fue hasta ayer, 16 de septiembre (un mes después), cuando me han remitido, por primera vez, la comunicación escrita de dicho despido (sin liquidación alguna).

Respecto al resto del cuerpo técnico, nos comunican, también en el día de ayer, para nuestra sorpresa, una "futura reubicación" en el club.

Por todo lo dicho, nos hemos visto obligados a poner en manos de nuestros abogados la solución del conflicto, teniendo que interponer las acciones legales correspondientes. Y ello, con el fin de preservar nuestros derechos y lo pactado en su día con el Barcelona".