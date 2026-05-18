Quinten Timber abandona el Olympique de Marsella tras una primera mitad de temporada fallida y apuesta por un fichaje estrella

Según L’Équipe, Quinten Timber buscará club el próximo verano. El mediocampista holandés, con diez partidos internacionales, tiene permiso para marcharse y aspira a un fichaje de primer nivel.

La semana pasada se confirmó que el Marsella no jugará la Liga de Campeones la próxima temporada, lo que supone un problema económico para el club. Deben renovar la plantilla y Timber está en el mercado.

El centrocampista no ha convencido desde su llegada en invierno: ha jugado 15 partidos en la liga sin marcar ni asistir.

El Marsella podría obtener un beneficio considerable, pues lo fichó del Feyenoord hace solo cuatro meses por 4,5 millones de euros. Tiene contrato hasta 2030.

Elfutbolista ve con buenos ojos dar el salto a la Premier League, donde juega su hermano Jurriën.

Igor Paixão, extremo de 25 años con contrato hasta 2030, podría seguirle y dejar también dinero en las arcas del club.

Según L’Équipe, el club está bajo estrecha supervisión de la UEFA por acuerdos financieros de 2022; si no cumple las condiciones, afrontará nuevas sanciones. Ya fue multado con dos millones de euros, gran parte de forma condicional.