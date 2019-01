Quiénes son los candidatos al título de la Liga Águila 2019-I

Inicia un nuevo campeonato en el que todos sueñan con quedarse con el título, pero solo unos pocos tienen posibilidades reales de lograrlo.

Se acabaron ahora sí las vacaciones, la Liga Águila volvió con todo este fin de semana, dando inicio a una nueva temporada en la que el gran objetivo de la mayoría será bordar una estrella en su escudo a final del semestre.

Todos empiezan de cero, pero solo unos pocos han logrado mantener una base sólida y se han reforzado de buena manera como para poder aspirar a la corona del Apertura 2019. ¿Quiénes son los candidatos al título?

JUNIOR

Sin duda alguna, el Tiburón es el primer aspirante real a la corona del primer semestre. A pesar de perder nombres importantes como el de Jarlan Barrera y Julio Comesaña, el cuadro barranquillero logró a fin de cuentas mantener la base que logró el título el año pasado. Con los refuerzos que ha sumado ha logrado armar una plantilla competitiva que sigue teniendo hambre de gloria y que sabe ir de menos a más para alcanzar grandes objetivos. Ya lo volvió a demostrar en el inicio de la temporada con el título de la Superliga ante Tolima.

ATLÉTICO NACIONAL

El favorito de la última década. Al Verde siempre hay que tenerlo en la baraja de aspirantes a la corona del FPC. Es un equipo copero, con proceso y que quiere seguir dominando el rentado local. La llegada de Paulo Autuori es un aliciente para los hinchas Verdolagas de que las cosas pueden mejorar este año. Se demoró en armarse por el problema con el TAS, pero a fin de cuentas pudo fichar y lo ha hecho a lo grande con jugadores de la talla de José Cuadrado y Hernán Barcos.

DEPORTES TOLIMA

Un chico venido a grande en las últimas temporadas. El Pijao ya ha probado la gloria y sabe que tiene condiciones de sobra para pelearde tú a tú a los llamados grandes de Colombia. Su gran refuerzo para esta temporada fue mantener en la plantilla al profe Gamero, un viejo zorro que sabe hacer mucho con poco. Perdió nombres importantes, pero logró sumar otros que le seguro darán la talla para seguir peleando arriba.

MILLONARIOS

El artículo sigue a continuación

Otro que nunca hay que dejar fuera. Si bien no se ha reforzado con futbolistas de nombres rimbombantes, sí lo hizo con un entrenador de jerarquía como lo es Jorge Luis Pinto, un técnico exigente, con tácticas que gustan a muchos pero efectivas. El santandereano se ha caracterizado por sacar provecho en procesos a corto y mediano plazo, por lo que la apuesta de la dirigencia azul ha sido más que acertada. La gran hinchada embajadora está expectante e impaciente por un nuevo título, no tener competición internacioal le da un plus.

SANTA FE

Uno de los más ganadores de la última década. Pasó de una dura sequía a una era dorada llena de logros deportivos y no está dispuesto a que eso cambie mucho. Para esta campaña ha perdido hombres importantes, como Wilson Morelo, pero ha mantenido la base de los últimos años; además sumó refuerzos en posiciones clave, cuenta con un buen técnico, una idea clara de juego y tiene su mente enfocada únicamente en el rentado local, algo nuevo respecto a años anteriores. La décima la tiene entre ceja y ceja.