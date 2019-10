¿Quiénes son los mexicanos que menos dinero ganan en Europa?

Aunque allá tienen una mejor calidad de vida, en promedio perciben un 42% menos que en nuestro país.

Históricamente hablando, no son muchos los mexicanos que se atreven a salir de la comodidad de la e intentar suerte en Europa. No es fácil dejar atrás a la familia y el círculo cercano, la comida, tradiciones, costumbres y recuerdos por unos totalmente nuevos o diferentes. Pero si a eso le sumamos el factor económico, porque en se paga muy bien, las razones crecen.

Quitando a los principales campeonatos del Viejo Continente como la Premier, La Liga, , o , además de otros de latitudes distintas como , , , , o Arabia Saudita, el futbol mexicano suele ser una opción muy interesante no sólo para los extranjeros; también para los nacionales.

Por ende, no necesariamente todos los países europeos ofrecen mejores sueldos. Seguramente sí una calidad de vida y estabilidad, pero no lo otro que provoca que cientos de compatriotas se queden aquí.

A continuación, en Goal te traemos a los jugadores que menor cantidad perciben del otro lado del Océano Atlántico con base en el promedio anual libre por nación y competencia de la encuesta del Global Sports Salaries 2018. Esto es una media, no quiere decir que cobren exactamente esa cifra: puede ser igual, menos o más.

Consideramos en este listado a futbolistas en los certámenes de Primera División que poseen una estructura profesional y no de semiamateurs como Andorra, Bielorrusia, Gibraltar o Malta, en los que del mismo modo hay presencia Tricolor. Cabe recordar que la fuente citada ubica el de la Liga MX en 402 mil 566 dólares anuales (7 millones 673 mil 592 pesos).

OMAR GOVEA

En la suma llega a los 402 mil 941 dólares al año. Es decir, 7 millones 680 mil 700 pesos anuales. De acuerdo con Transfermarkt el potosino se encuentra entre los tres elementos con mayor valuación del Zulte Waregem, el cual no tiene el poder adquisitivo de los Brujas, , , Gent o Standard de Lieja. Sin embargo, no es el más bajo de todos, de manera que sus ingresos reales no deberían variar tanto.

Omar, seleccionado a finales de la era Osorio, acumula cinco temporadas en el Viejo Continente y tres en suelo belga, lugar en el que ha alternado entre el Excel Mouscron, el Antwerp y el propio Waregem.

PEDRO ARCE

En Grecia, el número anda en 170,612 dólares al año (3 millones 252 mil 137 pesos anuales). El Panionios sí es de las más humildes de la Superliga, además de que el de Saltillo, Coahuila, no es de los más costosos, por lo que sus emolumentos sí descenderían. El mediocampista regresó a piso helénico tras 12 meses en el que prácticamente no contó en el América. Antes militó cinco años ininterrumpidos en el Anagennisi, Kavala y el Veria.

EFRAÍN JUÁREZ

En Noruega ronda los 86 mil 831 dólares al año (1 millón 655 mil 137 pesos anuales). En el Valerenga, que forma parte de la 'clase media', el lateral se halla en el top 3 de los que les ponen más ceros a su cheque. Su participación en el Mundial del 2010 le aporta a su currículum. Sí ha de rozar ese monto, si no es que hasta más arriba. El exPumas, , , América y aterrizó ahí posteriormente de un año en Canadá con el .

MARCO BUENO Y JERÓNIMO AMIONE

En Finlandia se estima en 23 mil 55 dólares al año (439,465 pesos anuales). El HJK Helsinki y el FC Lahti pertenecen al estrato alto y medio respectivamente. El monarca del orbe del 2011 no se localiza entre los mejores valuados; en tanto, el canterano del sí. Ambos tienen alrededor de un año allí.