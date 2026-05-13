¿Quién tiene más asistencias en la historia de la Copa Mundial de la FIFA?

¿Qué jugador masculino tiene más asistencias en la historia de la Copa del Mundo?

En el listado aparecen algunos de los mejores jugadores de la historia.

Entre los diez primeros aparecen el icono brasileño Pelé, el ex capitán inglés David Beckham y el dúo alemán Bastian Schweinsteiger y Thomas Müller.

El único jugador en activo que podría superar a Diego Maradona es su compatriota Lionel Messi, de cara al torneo de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

Argentina se medirá a Argelia, Austria y Jordania, así que Messi podría alcanzar ese récord.

El top 10 es:

La FIFA solo registra asistencias desde 1966, por lo que los torneos anteriores quedan fuera.

Puesto Jugador (País) Asistencias Partidos 10.º Bastian Schweinsteiger (Alemania) 6 20 9.º Thomas Müller (Alemania) Seis 19 8.º Thomas Hassler (Alemania) Seis 14 7.º Pelé (Brasil) Seis 14 6.º David Beckham (Inglaterra) Seis 13 5.º Francesco Totti (Italia) Seis 11 4.º Grzegorz Lato (Polonia) Siete 20 3.º Pierre Littbarski (Alemania) Siete 18 2.º Lionel Messi (Argentina) Ocho 26 1.º Diego Maradona (Argentina) Ocho 21

¿Qué jugador masculino tiene más asistencias en un solo Mundial?

No es de extrañar: el brasileño Pelé lidera esa estadística.

En México 1970 dio seis asistencias en seis partidos y llevó a Brasil al título.

Terminaron primeros de grupo tras vencer 4-1 a Checoslovaquia, 1-0 a Inglaterra y 3-2 a Rumanía.

En cuartos venció 4-2 a Perú y en semifinales 3-1 a Uruguay. En la final, Brasil aplastó 4-1 a Italia y se consagró campeón.

Clasificación Jugador (País) Asistencias (Partidos) Torneo =3 Robert Gadocha (Polonia) Cinco (Siete) Copa del Mundo de 1974 =3 Diego Maradona (Argentina) Cinco (Siete) Copa del Mundo de 1986 =3 Pierre Littbarski (Alemania Occidental) Cinco (Siete) Copa del Mundo de 1982 2.º Thomas Hassler (Alemania Occidental) Cinco (cinco) Copa del Mundo de 1994 1.º Pelé (Brasil) Seis (6) Copa del Mundo de 1970

¿Qué jugadora suma más asistencias en la historia de la Copa del Mundo?

La FIFA solo registra asistencias desde 2003, por lo que los Mundiales de 1991 a 1999 quedan fuera.

Alex Morgan y Mia Hamm, de Estados Unidos, suman cinco cada una.

En una sola edición, Maren Meinert sumó más asistencias gracias a su gran actuación en 2003.

Alemania ganó la Copa del Mundo 2003 al vencer a Suecia 2-1 en la final. El equipo de Meinert mostró gran capacidad goleadora: 13 tantos en tres partidos de grupo, incluido un 6-1 sobre Argentina. Luego venció a Rusia 7-1 y a Estados Unidos 3-0.

Clasificación Jugador (País) Asistencias Torneos disputados =5 Therese Sjogran (Suecia) Cinco Cuatro (2003, 2007, 2011, 2015) =5 Alex Morgan (Estados Unidos) Cinco Tres (2011, 2019, 2023) =5 Sherida Spitse (Países Bajos) Cinco Dos (2019, 2023) =5 Renate Lingor (Alemania) Cinco Dos (2003, 2007) =5 Victoria Sandell (Suecia) Cinco Dos (2003, 2007) =5 Mia Hamm (Estados Unidos) Cinco Uno (2003) =3 Aya Miyama (Japón) Seis Dos (2011, 2015) =3 Birgit Prinz (Alemania) Seis Dos (2003, 2007) =1 Megan Rapinoe (Estados Unidos) Siete Tres (2011, 2015, 2019) =1 Maren Meinert (Alemania) Siete Uno (2003)

¿Qué jugadora dio más asistencias en una sola Copa del Mundo?

Hamm, con cinco, es el nombre más conocido. Curiosamente, cuatro de las cinco líderes en asistencias en una sola Copa lograron su marca en 2003.

Entre ellas destaca Meinert, con siete asistencias.

Su compañera en la selección alemana, Birgit Prinz, dio cinco asistencias en el Mundial 2003, torneo que Alemania dominó de principio a fin.

La selección estadounidense de Hamm cayó 3-0 ante Alemania en semifinales, y la Suecia de Victoria Sandell perdió la final.

En 2011 Japón ganó el título gracias a Aya Miyama: superó el grupo con Inglaterra, México y Nueva Zelanda (derrota ante Inglaterra y dos triunfos), eliminó a Alemania en prórroga en cuartos, a Suecia en semis y a Francia en la final.