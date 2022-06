Quién es Tchouameni, el nuevo fichaje del Real Madrid: de dónde es, dónde nació, qué edad tiene e historia de su vida

El centrocampista francés dará el salto a la liga española de la mano del Real Madrid

Aurélien Tchouameni se ha convertido en el segundo fichaje del Real Madrid para la temporada 2022-2023 tras el del central Antonio Rudiger. Tchouameni llega al equipo madridista con la intención de sumar juventud y talento al centro del campo del Real Madrid, el cual ha tenido dueño estas últimas campañas con Casemiro, Kroos y Modric, pero se espera que en el futuro el nuevo fichaje blanco se haga dueño de un puesto de titular junto a Fede Valverde y Eduardo Camavinga.

¿De dónde es Tchouameni?

Aurélien Tchouameni es un futbolista francés de 22 años que nació en Rouen, en la provincia de Normandía. No obstante, Tchouameni creció en la región de Burdeos, motivo por el cual el Girondins de Burdeos acabó convirtiéndose en su primer equipo.

Tchouameni descubrió la pasión por el fútbol a los cinco años de edad cuando comenzó a ver a su padre jugar al fútbol. Desgraciadamente, su padre no pudo convertirse en futbolista profesional y ahora ejerce como farmacéutico a la vez que ve cómo su hijo sí ha logrado cumplir sus sueños.

¿Cuál es la trayectoria de Tchouameni?

Tchouameni comenzó en la cantera del Girondins de Burdeos, equipo al que se unió a la edad de once años. Seis años más tarde, tras ir quemando etapas en el cuadro francés, logró firmar su primer contrato profesional a los 17 años de edad.

El 26 de julio de 2018 hizo su primera aparición con el primer equipo del Girondins, con el cual anotó su primer tanto como profesional el nueve de agosto de ese año en la tercera ronda previa de la UEFA Europa League ante el mariupol ucraniano.

Pese a que su participación con el primer equipo del Girondins fue alterno junto al del filial, el AS Mónaco, uno de los equipos de Europa que más se apoya en la juventud y en la formación de jóvenes futbolistas, decidió fichar al mediocentro para apuntalar su equipo. Tchouameni fichó por el cuadro del Principado el 29 de enero de 2020.

En el Mónaco le costó al principio hacerse con un hueco de titular, pero desde la pasada temporada se hizo ya con un puesto en el once monegasco y se convirtió en uno de los jugadores franceses con mayor proyección. No en vano, estuvo en el once ideal de la Ligue 1 en la 2020-2021.

Esa gran temporada hizo que Didier Deschamps tomara la determinación de llevarle a la selección francesa con la cual debutó en septiembre de 2021. Con Francia ha logrado un título, la UEFA Nations League en la cual se impuso en la final a España. Por el momento ha marcado un sólo gol con la absoluta de Francia. Lo anotó en marzo en un amistoso ante Costa de Marfil.

¿Qué hace Tchouameni en su tiempo libre?

Aunque ya no lo practica te interesará saber que el primer deporte que practicó Tchouameni no fue el fútbol. El judo entró antes en la vida del jugador francés, el cual llegó incluso a ser cinturón amarillo. Recientemente en una entrevista, al ser preguntado por ello, confesó que quizás sus inicios en el judo le ayudaron a ser un jugador tan capaz a la hora de recuperar el balón.

Además, Tchouameni también es un gran fan de la música. El rapero estadounidense Meek Mill es uno de sus artistas favoritos, ya que ha llegado a confesar que la canción "Pound Cake" suele escucharla casi siempre antes de cada partido.