¿Quién es Sebastián Soto, el jugador de origen mexicano que debutó en la Bundesliga?

Adrián Goransch no es el único futbolista con sangre mexicana que llamó la atención en las categorías inferiores de la . Sebastián Soto ha sido uno de los jugadores sensación de la temporada pasada en la Bundesliga U19, destacando por marcar 14 goles en 20 compromisos con el 96.

Soto es un goleador prolífico que ya ha representado en categorías menores a , destacando que también cuenta con las nacionalidades mexicana y chilena, pudiendo defender cualquiera de los tres combinados.

