¿Quién es Ryan Mason, el entrenador del Tottenham tras la destitución de Jose Mourinho?: Cuántos años tiene y logros de su carrera

El Tottenham ya tiene nuevo entrenador tras el cese de José Mourinho. Quien fuera futbolista de los 'spurs', Ryan Mason, de 29 años, se hace cargo del equipo hasta final de temporada, y se convierte en el entrenador más joven de la historia de la Premier.

Mason se tuvo que retirar con apenas 26 años. El fichaje más caro de la historia del Hull City tuvo que dejar el fútbol en 2017 debido a un escalofriante golpe, del que dijo que "tuve suerte de estar vivo".

Following the departure of Jose Mourinho, we can now confirm that Ryan Mason will take charge as Interim Head Coach for the remainder of the season.#THFC ⚪️ #COYS