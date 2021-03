Quién es Robert Sánchez, el portero que ha citado Luis Enrique para la Selección española, cómo es y dónde juega

El guardameta de 23 años milita en el Brighton y se ha convertido en un fijo del equipo de la Premier League.

Sorpresa mayúscula en la lista de Luis Enrique para los próximos encuentros de España ante Grecia, Georgia y Kosovo. El técnico asturiano ha decidido llevar como tercer portero a Robert Sánchez un desconocido para el gran público, pero que se ha hecho un hueco esta temporada en el Brighton inglés, equipo que disputa la Premier League.

¿Quién es Robert Sánchez?

Nacido en Cartagena el 18/11/1997, Robert Sánchez se crió en la cantera de su ciudad natal, desde donde dio el salto a las categorías de fútbol base del Levante UD. Allí estuvo durante tres años, para posteriormente marcharse en la temporada 2013/2014 al equipo juvenil del Brighton. Desde entonces, el cancerbero ha pasado por todas las categorías inferiores del conjunto inglés (juvenil, sub 18 y sub 23) y ha sido cedido en dos ocasiones, al Forest Green y al AFC Rochdale, ambos conjuntos ingleses de categorías inferiores. Justamente con el Rochdale hizo una gran campaña en Ligue One, lo que le sirvió para partir como tercer portero esta temporada en la Premier League, por detrás de Mathew Ryan y Jason Steele.

Su debut en Premier League llegó el pasado 1 de noviembre ante un todopoderoso como el Tottenham de Mourinho. A pesar de la derrota por 2-1 con goles de Kane y Bale, el arquero cartagenero cuajó un buen encuentro. No le sirvió para seguir de titular la siguiente jornada, pero sí aprovechó su segunda oportunidad, una vez que Ryan salió del equipo. Fue el 16 de diciembre ante el Fulham y desde entonces, Robert ha sido titular en los 15 encuentros posteriores de su equipo.

Sus grandes ídolos son David De Gea, con el que comparte convocatoria, e Iker Casillas, leyenda de la selección, campeón del mundo y de Europa.

Sus grandes actuaciones le han valido la renovación hasta 2025

De imponente planta, sus 1.97 metros de altura le hacen un portero dominador del juego aéreo. Además, a pesar de su corpulencia es un portero ágil bajo palos, tal y como ha demostrado en estos encuentros en la portería del Brighton. Sus buenas actuaciones le valieron el pasado 23 de febrero la renovación hasta 2025.

✍️ Rob Sanchez has signed a new contract until June 2025.



🤝 @firsttouchgames #BHAFC 🔵⚪️ — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) February 23, 2021

Su llamada a la selección ha sido una sorpresa mayúscula

A pesar de su buen hacer en la Premier League, la sorpresa de su llamada ha sido muy grande, puesto que no estaba en ninguna de las quinielas hasta la fecha. Llamado junto a Unai Simón y David De Gea, el cartagenero desbanca de esta forma a otros guardametas como Kepa, e intentará que el sueño de ir convocado con España se siga alargando en el tiempo.