Quién es Pukki, el nuevo goleador de la Premier League

El futbolista finlandés, que pasó por el filial del Sevilla, ya fue el pasado año el máximo goleador de la Championship con el Norwich.

No hay duda de que Pukki ha alcanzado su madurez deportiva en el Norwich tras una carrera deportiva variopinta que arrancaba en un país tan poco futbolero como su Finlandia natal –siendo Litmanen y Hyypia los grandes referentes- y que tuvo varias escalas posteriores en notables equipos europeos como el –en el filial hispalense y tan solo 27 minutos en el primer equipo sevillista-, además de jugar para el , y Brondby-, sin dejar huella en ninguno de ellos: unas veces por la ausencia de oportunidades y otras por la falta de adaptación.

Sendos argumentos han cambiado desde su llegada al Norwich en 2018. Con los ‘canaries’ ha roto el hielo para volar a lo más alto. Y todo hace indicar que el salto de la Championship a la Premier no han cambiado el hambre del ariete finés, desprovisto ya de su melena rubia pero con una mejor intensidad anotadora que en el pasado, como si fuera la versión inversa del Sansón bíblico.

Así lo acreditan los 29 goles en 43 partidos que logró el escandinavo en la temporada 2018-19 para los verde-amarillos en segunda. Dianas claves para el liderato del Norwich en la división de plata y posterior regreso a la élite del fútbol inglés. Guarismos que nunca había firmado anteriormente y que lo han convertido en el futbolista que más goles ha marcado en las cuatro categorías del fútbol inglés sumando la anterior campaña y esta. Nada menos que 33.

Lejos de intimidarse con el cambio de liga, Pukki se ha estrenado en la Premier League con la misma energía y efectividad que exhibió durante el pasado curso, con la experiencia propia de un ariete de 29 años pero con la fuerza del recién llegado, que sabe estar en el área en el momento justo para golpear con su diestra. Ya son 4 goles en apenas 173 minutos en la máxima categoría, incluyendo un tanto ante el vigente campeón de Europa y un ‘hat-trick’ contra el Newcastle que le ha valido para encabezar la tabla de los máximos artilleros de la liga.

El papel del Norwich en su vuelta a la Premier va a depender mucho del rendimiento de Pukki. Del delantero que llegó gratis del Brondby danés para revalorizarse en . El público de Carrow Road así se lo recuerda con la melodía del clásico tema de Human League llamado “Don’t you want me”. No es de extrañar que la afición lo quiera. Así es la nueva estrella de la Premier, el nuevo máximo anotador de la Premier.