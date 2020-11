El árbitro Patricio Loustau será el encargado de administrar justicia en el duelo entre y , este martes 17 de noviembre en Caracas, por la cuarta fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2022. El argentino encabezará la terna que estará integrada por los asistentes Ezequiel Brailovsky y Gabriel Chade, mientras que el cuarto árbitro será Nicolás Lamolina.

Mientras que el VAR estará a cargo del también trasandino Mauro Vigliano, junto a su compatriota Fernando Espinoza. El asesor de árbitros desginado fue el colombiano José Buitriago.

Loustau, de 44 años, es árbitro internacional de fútbol argentino, que dirige en la Primera División desde agosto de 2009, convirtiéndose en categoría FIFA en 2011. Estuvo presente en cuatro superclásicos oficiales del fútbol de su país, arbitrando también encuentros de eliminatorias para las Copas Mundiales de la FIFA 2014 y 2018.

El colegiado, hijo del también árbitro Juan Carlos Loustau, que participó entre otros torneos en la Copa Mundial de la FIFA 1990, elegido como el segundo mejor árbitro del mundo en dicho año según la IFFHS, debutó en la máxima categoría del fútbol el 21 de agosto de 2009, en un partido de la primera fecha del Apertura 2009, entre de La Plata y . El partido culminó con un 2-0 a favor de los mendocinos.

