¿Quién es Óscar Mingueza, el central del filial del Barcelona convocado para jugar a domicilio del Dinamo Kiev?

Es el único central del filial del Barcelona incluido en la lista de la Champions y aspira a debutar en azulgrana en Kíev debido a las lesiones.

Cuando Ronald Koeman facilitó la lista de convocados para viajar a Kíev y medirse al Dinamo sorprendió con las ausencias de Leo Messi y Frenkie De Jong, pero no tanto por la presencia de un Óscar Mingueza que lleva semanas inmerso en la dinámica del primer equipo. El central catalán entrena con los mayores y ha entrado con regularidad en las convocatorias del técnico holandés desde mediados de octubre, cuando el entrenador del filial, Francesc Garcia Pimienta, advirtió a Koeman de la progresión de Mingueza.

Sin embargo, con las ausencias por lesión de Gerard Piqué y Ronald Araújo, al holandés sólo le queda Clément Lenglet como único especialista del primer equipo en el eje de la zaga. Recientemente había probado con Frenkie De Jong en la línea defensiva pero el ex del también tendrá descanso frente al cuadro ucraniano. Con Sergio Busquets también lesionado, Mingueza viajó el lunes a Kíev sabiendo que tiene muchos números de ser titular junto al francés.

Un central con buen físico y salida de balón

Su perfil ha encandilado a Koeman desde el primer día que le vio en directo, aunque en aquella jornada inaugural en frente al de Tarragona formó como lateral zurdo en la victoria del filial. Al holandés le gustó lo que vio porque desde entonces ha contado con él en todas y cada una de las listas de convocados que ha confeccionado, por lo menos cuando ha estado disponible ya que sufrió una leve lesión en el muslo que le mantuvo en el dique seco unas pocas semanas.

Campeón de la en 2018 junto a Riqui Puig, Juan Miranda, Chumi Brandáriz, Carles Pérez, Abel Ruiz y Mateu Morey, entre otros, es un defensa central cuyo físico alcanza el metro y ochenta y cuatro centímetros y que se caracteriza por su buena salida de balón. Ingresó en el club azulgrana como prebenjamín y hace años confesó en una entrevista en Barça TV cómo sus referentes habían sido Ronaldinho, Deco y, más adelante, el mismo Piqué al que tiene muchos números de reemplazar.

Su hermana Ari también juega en el Barcelona

A propósito de ídolos, cabe señalar que su hermana Ari también juega en el equipo filial del Barcelona, aunque en su caso lo hace en el femenino. Tiene diecisiete años y, como Óscar, también juega de central. Al igual que su hermano mayor, ha demostrado ser una jugadora polivalente capaz de ocupar varias posiciones y el martes estará bien atenta a lo que suceda en Kíev porque puede convertirse en una fecha señalada en casa de los Mingueza.

A las puertas del debut

El propio Koeman ya admitía en la rueda de prensa previa al choque que "Mingueza es una posibilidad porque sólo tenemos a Lenglet" para esta posición entre los diecinueve futbolistas que viajan. Inisistía también en que "no vamos a tomar riesgos con nadie, tampoco con Ronald Araújo". El central encara la fase final de su recuperación pero mientras no esté listo para la acción el holandés señala a Mingueza, no en vano es el único central del filial inscrito en la lista de la , y a poco que lo haga bien puede tener continuidad en , incluso.

Antes deberá asegurar su estreno con el primer equipo. Koeman confía en él y lo sabe por lo que ante el Dinamo tendrá la oportunidad de demostrar que el Barcelona no debe volverse loco a la hora de fichar un central.