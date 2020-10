¿Quién es Marcus Thuram, el hijo de un defensa de leyenda que ahora es la estrella del Borussia Monchengladbach?

No le pesa ser el hijo de uno de los mejores defensas de la historia de Francia y ya se ha convertido en la gran estrella del próximo rival del Madrid

Marcus Thuram no sufre el peso de su apellido. El delantero del sólo tiene 23 años pero ya es una de las promesas más destacadas de la y el referente de uno de los equipos más importantes del fútbol alemán.

Una infancia entre estrellas

Como sospechan, Marcus es el hijo del ex defensa de Mónaco, , y Barcelna. Marcus Thuram nació en cuando su padre estaba jugando en el Parma con Gianluigi Buffon y Fabio Cannavaro y concreramente es su hijo mayor pero no se parece demasiado a él, ya que juega delantero y su padre lo hacía como central y sólo marcó 15 veces en una carrera de 825 partidos.

Cuando Lilian jugaba en el , ​​Marcus explicó que uno de los "amigos de su padre" fue tan amable que le regaló un par de botas. Este "amigo" era Lionel Messi, que apenas tenía 20 años: "Me quedé despreocupado en ese entonces, era un niño de 10 años, y él tenía 20 años", dijo Marcus a la AFP. "Sus botas eran muy pequeñas para mí, así que se las regalé a un amigo, las debe tener todavía!"Crédito: Getty

Sochaux y Guimgamp, sus trampolines en

Su apellido era una carga muy pesada, era el hijo de uno de los campeones del mundo del 98 y ya de vuelta en Francia siguió su carrera formativa en la cantera del Sochaux, donde llegó con 15 años como recomendación de su padre. "Sochaux está muy lejos de todo, no hay mucha presión de los medios, es una burbuja de protección. ¡Fue mi padre quien me dijo que me fuera!", dijo Marcus al L'Equipe.



En la cantera del Sochaux, una de las más renombradas de Francia empezó a destacar y llegó a la selección de Francia Sub-17 y luego a la sub 20 hasta debutar como profesional en marzo de 2015 con apenas 18 años.



Su primer gol fue contra el de cabeza. La celebración fue fiel al estilo familiar, levantando la mano en su boca en una actitud pensativa, tal como lo hizo su padre Lilian cuando marcó dos goles para Francia en la semifinal del Mundial 1998 contra , la única vez en la que marcó para su selección en 142 partidos.

De ahí, se marchó al Guigamp, donde en dos temporadas en la marcó 17 goles en 72 partidos y terminó de asentarse en la élite y llamó la atención del Borussia Monchengldbach, un club que se ha especializado en reclutar jóvenes talentos.

Brillando fuera y dentro del campo en

El club alemán pagó en 2019 y en su primera temporada anotó 14 goles y repartió 9 asistencias en 39 partidos y tuvo un papel decisivo para que el Gladbach volviera a disputar la UEFA . Esta temporada también ha empezado a buen ritmo con 1 gol y 4 asistencias.

Ahora, es la gran amenaza del en el duelo continental de este martes y, de hecho, ha marcado en dos de sus tres últimos partidos como local con el Borussia Mönchengladbach en competición europea y este será su estreno en el máimo torneo continental.

Además, Marcus Thuram también está brillando fuera del campo por su compromiso en la lucha contra el racismo. En mayo dio vuelta al mundo su celebración la trágica y polémica muerte de George Floyd, un afroestadounidense de 46 años brutalmente asesinado por Derek Chauvin, después de ser arrestado por la policía en Minneapolis e incluso la FIFA pisió que no se le sancionase. No en vano sus padres le pusieron su nombre para honrar al activista de derechos civiles Marcus Garvey.