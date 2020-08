¿Quién es Luuk de Jong, el delantero holandés que interesaba al América?

Conoce al atacante que Miguel Herrera buscaba para sus Águilas. Hoy es campeón de la Europa League con el Sevilla.

Luuk de Jong es otro de los nombres que estuvo en la agenda del América . Las Águilas reconocieron públicamente el interés por el atacante y el entorno del jugador estudió la posibilidad de llegar al cuadro azulcrema , donde vieron al holandés como la solución a los problemas ofensivos del equipo.

Sin embargo, el traspaso de Luuk al América nunca se hizo realidad. El delantero finalmente se quedó en Europa y decidió continuar su carrera en el . Aunque no tuvo un buen inicio y fue duramente cuestionado, el holandés se consolidó en el esquema de Lopetegui y fue clave en la conquista de la Europa League .

En Goal te presentamos una radiografía de su historial y los logros que ha conseguido de Jong en sus 10 años de trayectoria profesional.

TROTAMUNDOS Y GARANTÍA DE GOL

El delantero inicia su andar en la con Twente , club con el que empezó a hacerse un nombre en el panorama local y con el que logró marcar 59 tantos, mostrando condiciones de goleador y delantero que sabía desmarcarse fantásticamente en el área. Después de cuatro temporadas, pasó al , que pagó 12 millones de euros por su pase.

En no la pasó nada bien, no logrando hacerse con la titularidad y viviendo una primera mitad de campaña 2013-2014 para olvidar. Para el segundo lapso de la temporada pasó cedido al Newcastle , donde su suerte no mejoró y disputó apenas 12 partidos, sin poder marcar ningún tanto. Su mal estado de forma lo hizo perderse el Mundial de 2014 , donde terminó haciéndose con el tercer puesto.

Regresó al Gladbach, que no lo pensó dos veces y lo transfirió al , club en el que tomó su segundo aire y encontró un sistema de juego que le beneficiaba, marcando 112 goles en 204 partidos , registros nada despreciables para un atacante del balompié europeo.

ETAPA EN EL SEVILLA

El nivel de Luuk siempre estuvo en discusión: mientras unos le exigieron goles, Lopetegui lo elogiaba por su extraordinario desempeño en el sistema táctico . El ex PSV tiene un gran posicionamiento y siempre estaba ahí para participar en la elaboración del equipo, hacer el trabajo sucio y generarle espacios a Lucas Ocampos.

Solamente hizo seis goles en La Liga , números que están muy lejos de las expectativas que se tienen con un delantero de su talla. Sin embargo, en la exhibió otra faceta y tuvo un papel clave en la producción ofensiva del equipo, marcando goles en momentos importantes, como sucedió en la gran final contra el Inter.

Se trata delantero de área, con buenos recursos técnicos y con la portería grabada en la mente. Eso sería lo que hubiese conseguido el América con la ficha del atacante holandés, que vería en la la oportunidad perfecta de conocer un destino exótico y hacerse notar en los medios de su país, pensando en la transición de la Naranja Mecánica tras la Euro.