Quién es José Juan Macías, la esperanza de gol mexicana y joya que Chivas despreció

El delantero de 19 años de edad es el mejor goleador azteca del Clausura 2019 de la Liga MX.

Con tan sólo 19 años de edad, José Juan Macías está convertido en el mejor delantero mexicano de la Liga MX en la actualidad, peleando de tú a tú con monstruos del área como Rogelio Funes Mori y André-Pierre Gignac.

El juvenil del León es hasta el momento el mejor goleador mexicano del Clausura 2019 con cuatro tantos en los 330 minutos que ha jugado, promediando un gol cada 82.5 minutos.

Macías se formó en Chivas, equipo en donde pasó prácticamente por todas las categorías, desde Tercera División, Sub 13, Sub 15, Sub 17 y Sub 20, en las que marcó 41 goles.

A pesar de ser el goleador mexicano con mayor proyección, José Saturnino Cardozo decidió borrarlo de manera increíble de Chivas , por lo que tuvo que ser cedido al León , equipo en donde ha explotado y le ha quitado la titularidad a elementos de la talla del paraguayo Walter González y el ecuatoriano Vinicio Angulo.

Macías no es un 9 típico que sólo se queda clavado en el área, pues puede generarse sus propias opciones y su velocidad mental le permite adelantarse a los rivales para marcar.

ESTADÍSTICAS

EDAD: 19 años

DEBUT EN PRIMERA: 22 / Julio / 2017

EQUIPOS: Chivas y León

GOLES EN LIGA MX: 6

GOLES EN COPA MX: 2

GOLES EN LEÓN

GOLES EN CHIVAS