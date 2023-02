Se trata del colegiado más joven en ascender. Nacido en 1991.

Javier Alberola Rojas afronta su segunda temporada en la máxima categoría del fútbol español tras su debut en el curso 2017-18, cuando se convirtió en el más joven en ascender a Primera. Su carrera está siendo meteórica, dado que el joven colegiado, de 1991, estaba en 2014 dirigiendo partidos de Segunda B.

Nacido en Ciudad Real, y perteneciente al colegio castellano-manchego, compagina su labor en los terrenos de juego con la de nutricionista y monitor deportivo.

Su debut en la élite se produjo el 26 de agosto de 2017 en Primera con un partido entre el Levante contra el Deportivo que terminó en empate, 2-2.

En septiembre de 2018 empezó a participar en Francia en la segunda fase del Centro para la Excelencia en el Arbitraje, curso formativo para jóvenes árbitros talentos que pueden ser internacionales, tras haber superado la primera fase.

ENFERMEDAD

El colegiado ha estado sin arbitrar media temporada 2022-2023 debido a un problema de salud.

"Un amigo me dijo: "Javi, no te muevas. Me trajeron una silla de ruedas y me dijeron, te tienes que quedar ingresado porque tiene que operarte". Así cuenta el árbitro de Primera División, Javier Alberola Rojas, cómo empezó el calvario al que está poniendo fin después de cuatro meses. En pretemporada no pudo pasar las pruebas físicas a las que se someten los colegiados, y eso levantó todas sus sospechas, al ser él un superdotado físicamente. "No me sentía bien".

¿Quién es Javier Alberola Rojas, árbitro de LaLiga?

A raíz, se puso en contacto con un amigo médico que dejó el cumpleaños de sus hijos para acompañar a Alberola Rojas al hospital. En el que se tuvo que quedar. En vídeo que ha hecho público la Federación Española de Fútbol, el trencilla cuenta sus historia.

Lo que le ocurrió fue que "tenía dos venas obstruidas en la zona de la clavícula, se había formado una congestión de la vena que impedía la circulación y tuve muchísima suerte, porque la sangre dejó de circular hacia la zona del brazo y no hacia la zona de la cabeza o hacia la zona del corazón. De haber sido al revés hubiésemos estado en una situación más grave".

"Me operan, me queitan la costilla accesoria que provocó que la vena se obstruyese", explica el árbitro. El médico que lo intervino, explica que tras la operación salió "perfecta" y que podría hacer vida perfectamente normal. Pero a los tres días de estar en casa, Alberola Rojas tuvo que volver al Hospital, porque "la cirugía había producido un neumotórax. Me quitan dos litros de sangre, tengo fiebre, estoy en la UCI...".

El colegiado estuvo un mes en la cama del hospiltal guardando reposo absoluto, "con mucha medicación". Hasta que empezó a recuperarse y tener actividad. "Los primeros días no puedes ni calzarte", recuerda entre lágrimas, mientras agradece a su familia, a sus amigos y a sus compañeros la atención que le han prestado desde el primer día en el Hospital de Toledo.

Debutó en Primera División en 2017, por lo que la 2022-23 iba a ser su sexta temporada en Primera División.

"Pronto volveré, estoy entrenando, estoy fuera de todo peligro", anuncia con ánimo Alberola Rojas. Que así sea.