Quién es Iñaki Arechabaleta, candidato a presidente del Athletic Bilbao en las elecciones de 2022, cómo es su proyecto deportivo y quién sería el entrenador

El candidato, de 63 años, lleva 56 como socio del club bilbaíno es una de las opciones a las presidencia.

En este 2022 vuelve a haber elecciones a la presidencia del Athletic Club de Bilbao. Aitor Elizegi, presidente hasta el final de la temporada 2021/2022, dio a conocer que no se presentaría a la reelección por lo que el abanico de opciones para el cargo está totalmente abierto.

Las elecciones se producirán el próximo viernes 24 de junio desde las 9 de la mañana hasta las 21:00 horas en el estadio de San Mamés y serán para la presidencia de los próximos cuatro años.

¿Quién es el candidato Iñaki Arechabaleta?

Iñaki Arechabaleta, nacido en Bilbao hace 63 años y con más de 56 como socio de los 'leones', es Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y actualmente ocupa el cargo como adjunto al consejero delegado de Vocento, en donde ha trabajado durante 27 años. "Soy un hombre de fútbol y de gestión. Vengo a aportar mi experiencia personal", dijo en su presentación.

Como no podía ser de otra forma, la filosofía del Athñetic sería la mismo bajo su mandato, habiendo dejado claro que "no se discute, modifica o cambia. No es una debilidad, sino una fortaleza".

En cuanto a miembros del club, y más concretamente el entrenador, Arechabaleta aseguró tener "atado" al que sería técnico del Athletic si gana las enecciones. "Tengo la suerte de que he convencido a un entrenador, tengo su palabra. Lo revelaré en su momento", afirmó en "Onda Vasca".

Además, también se refirió a su intención de fichar a Julen Jon Guerrero, hijo de la leyenda en el Athletic: "Si es posible vamos a ir a por él