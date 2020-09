Quién es Gastón Giménez, el futbolista que citó Scaloni para Argentina y ahora jugará para Paraguay

El volante formoseño de 27 años, pieza clave en el Vélez de Heinze, hace disfrutar a los futboleros con su juego pero no se divierte en la cancha.

Lionel Scaloni citó a más de 70 futbolistas durante los dos años que lleva su ciclo en la Selección argentina. Uno de ellos fue Gastón Giménez, quien sumó dos minutos en el amistoso jugado contra en noviembre del 2018, pero nunca volvió a recibir el llamado del DT albiceleste. Y quien sí levantó el teléfono para consultarle si estaba dispuesto a cambiar de selección fue Eduardo Berizzo , quien logró su cometido y citó al enganche para que, a partir del 8 de octubre, forme parte de .

Si bien el Tonga ya había comenzado sus trámites para obtener la ciudadanía guaraní, la última modificación en el reglamento de la FIFA , que permite que los jugadores "cambien" de equipo nacional de acuerdo a ciertas condiciones, le terminó de abrir la puerta del combinado que enfrentará por las Eliminatorias a Perú y .

#Albirroja | Eliminatorias #Qatar2022 🇶🇦🏆



Lista parcial de convocados por el DT Eduardo Berizzo para los partidos ante Perú (08/10) y Venezuela (13/10).



¡Vamos Paraguay! #ElSueñoQueNosUne 🇵🇾 pic.twitter.com/Kr6g9etJBo — Selección Paraguaya (@Albirroja) September 28, 2020

Gastón Claudio Giménez nació en el barrio Villa del Rosario, Formosa, el 27 de julio de 1991. El Club Vialidad fue el que le abrió las puertas en el mundo del fútbol hasta que, a los 12, viajó a Rosario para sumarse a San José, en la liga rosarina, pero los pocos recursos económicos de la familia Giménez, que no podía pagarle la pensión en Santa Fe, lo hicieron volver a Formosa. Allí, cuando estaba por desistir, un preparador físico lo llevó a una prueba a Buenos Aires, donde quedó en dos clubes: y Almirante Brown. La decisión fue simple: el club de Casanova le bancaba la pensión al pibe que ya había viajado antes a Capital Federal con su papá pero que no había podido mantenerse, otra vez, por la falta de recursos económico que lo hicieron ir a algunas pruebas con el estómago vacío.

En 2009 llegó su esperado debut en la Primera de Almirante -en la B Metropolitana-, club en el que se desempeñó hasta 2014, cuando arribó a . En el Decano, que también jugaba en la B Nacional, tuvo un gran desempeño en el medio, como doble cinco junto a Pablo Garnier. Su paso por el conjunto tucumano lo llevó a ser visto por Daniel Oldrá, que lo sumó a . En el Tomba dio sus primeros pasos en Primera División y fue parte del equipo con Heinze, Méndez y Bernardi como entrenadores. Este último lo llevó a Estudiantes , equipo en el que no logró el mejor rendimiento. Sin embargo, Heinze decidió llevárselo a Vélez , porque lo conocía de su paso por Godoy Cruz.

Cuando el enganche devenido volante llegó al Fortín, el Gringo lo ubicó en el mediocampo. Allí, su técnica llamó enloqueció a los fanáticos del fútbol, aunque él no se divierte tanto en el campo de juego. "Sigo cumpliendo sueños jugando, pero la diversión ya no es parte en mi fútbol. Tirar un caño, un sombrero, lo hago porque me gusta, sale en el momento, pero desde que soy profesional, no me divierto más" , le dijo a Tiempo Argentino el formoseño que en Vélez, además de demostrar que puede jugar muy bien como cinco o doble cinco, cumplió como líbero, posición en la que lo usaba Heinze cada vez que los de Liniers se paraban con línea de tres.

"Vélez me dio la posibilidad de volver a sentirme jugador", dijo el admirador de Gago en una nota del sitio oficial del Fortín y dos meses después se ganó la chance de ser convocado para la Selección argentina por Lionel Scaloni, quien le permitió sumar sus primeros minutos ante México, al ingresar a los 88 en lugar de Leandro Paredes y luego ser noticia porque "se lo olvidaron" en el hotel en Mendoza . Luego de brillar con la V azulada, decidió comprar su ficha en 4.3 millones de dólares y se sumó al finalizar la Superliga, a principios de marzo. Claro está, apenas pudo jugar 27 minutos en su debut y, días después, la debió ser suspendida por la pandemia y reiniciada en julio, con el Tonga ya consolidado como titular.

" Lo hablé con la familia y lo decidí así. No creía que me iban a llamar desde la Selección , esta posibilidad me atrajo mucho, la verdad ”, dijo unas semanas antes del llamado de Berizzo, que finalmente llegó y ahora buscará seguir el camino que trazaron, entre otros, Néstor Ortigoza, Lucas Barrios, Jonathan Fabbro y Andrés Cubas, otro de los argentinos citados por primera vez.