¿Quién es Gabriel Slonina, el portero del Chicago Fire que pretende el Real Madrid?

El portero del equipo de la MLS es uno de los objetivos de mercado del cuadro merengue

Gabriel Pawel "Gaga" Slonina, nacido el 15 de mayo de 2004, es un portero estadounidense que milita en el Chicago Fire de la MLS. Es una de las grandes joyas del campeonato USA, acaba contrato en 2023 y ha despertado el interés de varios grandes clubes de Europa. Entre ellos, el Real Madrid, que ha presentado ya una oferta a su club para poder hacerse con los servicios de Slonina, del que existen excelentes informes en el club blanco.

Oferta del Real Madrid por Slonina

Según informa MLSsocccer.com, el Real Madrid ha lanzado una primera oferta por el portero estadounidense, que ha sido rechazada por Chicago Fire. Es posible que esa oferta pueda ser más alta en próximos días y tanto el portero como su agente no niegan que su gran deseo es poder llegar al Real Madrid. El agente de Slonina, Jaime García, sostiene que "no se le puede decirque no al Real Madrid" y espera que ambos clubes alcancen un acuerdo por Slonina. García apunta que "debería ser un honor para Chicago y la MLS que el Real Madrid se fijara en uno de sus jugadores", comentó.

Doble nacionalidad, internacional por USA

Desde que se convirtió en el portero titular de Chicago Fire a fines de la temporada 2021, Slonina contabiliza 9 porterías a cero en 25 partidos. El portero firmó su primer contrato profesional a la edad de 14 años, siendo así uno de los futbolistas más jóvenes de la MLS. Tiene doble nacionalidad polaca y estadounidense y aunque fue convocado por la selección de Polonia, su decisión ha sido competir con Estados Unidos.

En la lista NXGN 20022 de GOAL

Slonina fue incluido en la lista NXGN 2022 de Goal.com este invierno, reconociendo a los 50 mejores jugadores del mundo nacidos a partir del 1 de enero de 2003. Al margen del Real Madrid, Slonina ya ha sido vinculado con clubes como Manchester United, Juventus y Atlético de Madrid, que han seguido sus actuaciones en la MLS.