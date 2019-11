¿Quién es Gabigol, el héroe de la final de la Copa Libertadores?

El que fuera (y para muchos sigue siendo) juguete roto, brilla con más fuerza que nunca y tiene sus piezas bien engrasadas para ser el ‘9’ que Brasil.

A menudo se suele señalar a aquellos jugadores que no logran convertir las expectativas vertidas sobre ellos en realidad como‘Gabigol’ fue uno de ellos. El futbolista brasileño, que salió de Santos después del explosivo traspaso de Neymar,Pese a que cuando llegó al Inter intentó adaptarse (aprendió el idioma, hizo amistades en Milán…), el hecho de aterrizar en un equipo sin pies ni cabeza y con Frank de Boer como líder de un barco sin rumbo, le perjudicó. En alguna entrevista reciente ha reconocido que, aunque tuviera presión por su precio y lo mediático de su pase, no se arrepiente de aquello. Al fin y al cabo,

Cabe destacar que en su primera etapa en Santos era considerado una de las mayores promesas del fútbol brasileño: jugador revelación del Brasileirão en 2014 y 2015 y también máximo goleador de la Copa do en esos dos años. El Inter pagó cerca de 30 millones de euros después de maravillar en Brasil, pero las cosas no salieron como se esperaba. Con una cesión al que tampoco funcionó, ‘Gabigol’ regresó a Brasil. Allí donde fue estrella en los pasos iniciales de su carrera y en el que se labró una fama que no pudo trasladar a Europa.

Volvió a Santos y la rompió. Pasó de jugador roto a destrozar él mismo las redes rivales. Fue máximo goleador del Brasileirão (18 goles) con un equipo que en ningún momento luchó por el título y dejó muestras de volver a su nivel, a una zona de confort donde no hay nadie mejor que él. En 53 partidos con el ‘Peixe’ logró 27 tantos. Durante su periplo europeo de dos años apenas consiguió dos (uno con el Inter y otro con el Benfica).

En 2019, una nueva cesión: Flamengo. En el conjunto Rubro Negro ya es ídolo. Su estado de forma es sensacional. Actualmente es el líder futbolístico de un equipo que pelea por todos los títulos en Brasil: líder destacado en el campeonato doméstico con cinco puntos de ventaja respecto del segundo y semifinalista, con resultado a favor en la primera eliminatoria, en la . Hablando de sus registros personales, ‘Gabigol’ es el máximo anotador de la liga: 18 en 18 encuentros. Para rizar más el rizo, ha logrado 32 tantos en 2019 en 44 partidos.

Precisamente por eso se ha ganado su convocatoria para la selección brasileña. Campeón olímpico con Brasil en 2016, vuelve a representar a su país tras tres años de ausencia. Tite, siempre justo en sus decisiones, reconoció que la temporada le acredita de sobra para regresar al equipo nacional. Teniendo en cuenta los datos del año vigente, ningún atacante de la convocatoria se acerca a sus registros.

