El central argentino cumple 24 años este febrero y podría ser el primer fichaje sevillista para la temporada 2023-2024.

El Sevilla ya se mueve para configurar la plantilla de cara a la temporada 2023-2024 y trabaja en el fichaje del central argentino Federico Gattoni. El jugador ha destacado a una temprana edad como capitán de San Lorenzo y ha llamado la atención de la dirección deportiva que comanda Ramón Rodríguez "Monchi".

Quién es Federico Gattoni, el central argentino que podría fichar el Sevilla

Federico Gattoni nació en Buenos Aires en 1999 y en febrero de 2023 cumplirá 24 años. Internacional Sub-20 con Argentina juega como defensa central en San Lorenzo, club en el que se formó y dio el salto a la élite del fútbol argentino convirtiéndose en capitán y referente de su equipo desde una edad muy temprana.

El jugador se asentó en el primer equipo en 2021 aunque el camino no fue fácil, ya que antes sufrió una grave lesión de rodilla de la que ya ha mostrado totalmente restablecido y una vez que ya estaba asentado en San Lorenzoo tuvo que volver a parar por una lesión en una vértebra.

Gattoni es un central diestro que destaca por ser expeditivo y contundente al cruce tanto en el juego aéreo como al corte. Aún así tiene buen trato de balón en salida y la garra propia de los defensas argentinos.

El propio Monchi confirmó el interés en el jugador y que no pudo llegar en enero por los problemas con la doble nacionalidad: "Es un jugador que a día de hoy no tiene pasaporte comunitario, por lo tanto no tiene cabida en la plantilla. Es verdad que es un jugador que tenemos seguido, es interesante, y es verdad que se hizo una oferta a San Lorenzo de cara a la temporada que viene, que no ha sido aceptada. El jugador termina contrato dentro de seis meses y veremos qué vamos a hacer".

Aún así, con sólo 23 años ya ha llegado a sumar 70 partidos con San Lorenzo, que ha hecho de su continuidad una cuestión de estado. Gattoni ha despertado el interés del Sevilla, que quiso ficharlo en enero de 2023 pero su llegada se frenó al no haber completado a tiempo la doble nacionalidad. Ahora ya con pasaporte italiano, el Sevilla quiere asegurarse su fichaje.

Según distintos medios tanto argentinos como españoles, San Lorenzo y el Sevilla ya tienen un acuerdo para cerrar su pase por algo más de 1 millón de euros. El jugador acababa contrato pero la entidad de Nervión habría querido cerrar ya la operación para asegurar su contratación y también para que su salida de Argentina se produjera de una forma amistosa y no enturbiar sus últimos meses en el club que le ha dado todo y que además necesitaba hacer caja con su salida ante su complicada situación económica.