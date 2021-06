¿Quién es es Antonio Pintus, el preparador físico que vuelve al Real Madrid?

El preparador físico de las dos últimas Champions merengues regresará al club en el cuerpo técnico de Carlo Ancelotti.

Antonio Pintus es uno de los preparadores físicos más famosos del fútbol mundial. Aunque se diera a conocer en la Juventus durante los años 90 -concretamente de 1991 a 1998-, no sólo había militado en el club de Turín. Al contrario, su experiencia era más que dilatada en múltiples países: Chelsea (98-2000), Udinese (2001), Mónaco (01-05), Juventus de nuevo (06-07), West Ham (08-10), Olympique de Marsella (10-11), Palermo (12-14), Olympique de Lyon (14-16), Real Madrid (16-19) e Inter de Milán (19-21).

Tiempo suficiente como para haber participado de equipos campeones. Algunos, incluso legendarios. Como la Juventus que ganó la Champions League 1996 y jugó las finales de dos años después (en 1998, ante el Real Madrid de la Séptima en Ámsterdam, mismamente). También el Chelsea pre-Abramovich campeón de la FA Cup 2000. El Mónaco subcampeón de la Champions League en 2004. O la Juventus que ascendió de la segunda división italiana en 2007. En total, Pintus había participado de 14 títulos con todos sus equipos: una Champions, una Copa UEFA, dos Scudetti, una Coppa, una FA Cup, dos copas de la liga en Francia, una Intercontinental, una Supercopa de Europa, una supercopa de Francia y tres Supercoppa de Italia. A los que hay que sumar ahora también la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes que, de momento, lleva ganados con el Real Madrid a la espera de un factible doblete histórico de Liga y Champions League.

Zidane fue el que lo reclutó en su primera etapa entre 2016 y 2019. El preparo galo tenía claro que necesitaba dar un impulso a la preparación física de su equipo, tal y como dejó claro desde el primer día que tomó las riendas del equipo blanco, en enero de 2016. De hecho, eliminados de la Copa del Rey 2016, ya entonces aprovechó sus primeras semanas para someter a los jugadores a lo que el propio Zidane llamó ‘una mini-pretemporada’. Sin embargo, el entrenador merengue quería todavía una mejor preparación, y de ahí que forzase para fichar a Antonio Pintus, procedente del Olympique de Lyon. Una propuesta que en su momento fue muy bien acogida en la planta noble del Santiago Bernabéu, según pudo saber Goal , y que a día de hoy ha demostrado sobradamente su éxito.

El técnico galo coincidió con Pintus en su etapa de jugador en la Juventus (entre 1996 y 1998), nada más aterrizar en Turín procedente del Girondins de Burdeos, y Zidane siempre reconoció que en aquel entonces lo que más le costó en su adaptación al fútbol italiano fue el tremendo despliegue físico en el equipo y en la liga.

Lógicamente, con equipos de semejante talla, Antonio Pintus tuvo tiempo de compartir cuerpo técnico con entrenadores emblemáticos también. Como Trapattoni, Marcelo Lippi, Vialli, Spalletti, Zola y, sobre todo, Didier Deschamps. Como sucede ahora con Zidane, el actual seleccionador de Francia coincidió con Pintus en la Juventus y en el Chelsea cuando era jugador, y desde entonces, Deschamps quiso contar con él siempre que pudo cuando se hizo entrenador: en Mónaco, Juventus y Olympique de Marsella. Y a punto estuvo de hacerlo de nuevo también en la propia selección francesa en 2014. Dos años después de aquello, Zidane le ganó la mano a su compatriota con Pintus para llevarlo al Real Madrid consigo.

Pero además de los títulos y los entrenadores, la carrera de Antonio Pintus había estado marcada también por la gran cantidad de buenos jugadores que han pasado por sus métodos de entrenamiento, no sólo Deschamps o Zidane, también Roberto Baggio cuando ganó el Balón de Oro en 1993, mismamente. Y otros muchos más, algunos además que luego harían carrera en los banquillos: Conte, Vialli, Andreas Möller, Jurgen Kohler, Del Piero, Ferrara, Paulo Sousa, Vieri, Montero, Fabio Pecchia (ayudante de Benítez en el Real Madrid), Inzaghi o Edgar Davids, en la Juventus; Desailly, Poyet, Di Matteo, Zola, Terry, Dennis Wise o Weah en el Chelsea; Abidal, Márquez, Bierhoff, Giuly, Evra, Morientes o Maicon en el Mónaco; Chiellini, Nedved, Marchisio o Trezeguet cuando regresó a la Juventus; Gignac o Valbuena en Marsella; y en una de sus últimas experiencias también modeló a Paulo Dybala durante su periplo por el Palermo. Muchos de ellos explotaron y/o vivieron algunos de los mejores momentos de sus carreras con Pintus en el banquillo, sin ir más lejos. Aunque, como curiosidad, también tuvo a otros no tan exitosos, como Julien Faubert, justo la temporada que llegó cedido al Real Madrid desde el West Ham.

En una conferencia de prensa anterior, cuando militaba en el Olympique de Marsella en 2011 junto a Deschamps, dejaba también más pinceladas de su filosofía: “Creemos que sólo trabajando con el balón puedes poner en forma a un jugador. Pero también creemos que tienes que trabajar sin balón porque los jugadores son atletas también. En Francia, durante la pretemporada, hacemos 45 minutos de carrera cada mañana en el entrenamiento. Es un trabajo al 75% de la máxima frecuencia. En Italia no podíamos hacer eso, porque los jugadores no estaban preparados. En Italia el preparador físico es como un árbitro, que le están todo el rato insultando y quejándose los jugadores […] Me gusta correr (se rumoreaba que algunos días llegaba a la ciudad deportiva del Olympique de Marsella corriendo unos 20 kilómetros), pero no puedo jugar al fútbol. La técnica hace la diferencia, en mi opinión. Pero si tienes a dos campeones al mismo nivel técnico, el que corra más rápido será mejor. El talento es la base. Uno nace campeón. El problema después es permanecer en ese estado el mayor tiempo posible. Y eso es sólo cuestión de trabajo”.

Entre 2016 y 2019, Pintus trabajó en el Real Madrid y fue parte importante de las dos últimas UEFA Champions League ganadas en 2017 y 2018. Tras la marcha de Zidane se quedó en el club para trabajar con Julen Lopetegui, Santiago Solari y otra vez con Zidane tras su vuelta pero se fue en 2019 al Inter de Antonio Conte y el técnico galo apostó por Gregory Dupont como sustituto.

Ahora, el club merengue ha aprovechado que Pintus se ha quedado sin equipo tras la salida de Conte del Inter para volver a reclutarlo para que trabaje con Carlo Ancelotti en la que será la segunda etapa de ambos en el club blanco.