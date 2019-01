¿Quién es Emiliano Sala, el delantero argentino que desapareció en el Canal de la Mancha?

Tras sus muy buenas actuaciones en Nantes, el santafesino había sido contratado por Cardiff City, de la Premier League.

Cuando comenzó la temporada, lo último en lo que Emiliano Sala habría estado pensando era en las comparaciones con la estrella de Barcelona Lionel Messi, pero sus registros goleadores en Nantes estaban tan cerca a los de Leo que su rendimiento lo llevó a convertirse en la contratación más cara de la historia de Cardiff City, que quiso llevarse sus goles para intentar mantenerse en la Premier League. Sin embargo, la tragedia cambió todo: el avión en el que viajaba el santafesino desde Francia hacia Gales desapareció en el Canal de la Mancha.

Esta temporada, el argentino llevaba un promedio goleador cercano a los de Kylian Mbappe, del Paris Saint-Germain, y Krzysztof Piatek, del Genoa, y era uno de los jugadores revelación de las grandes Ligas Europeas.

Nacido en el pequeño pueblo de Cululú, en 1990, Sala desarrolló casi toda su carrera en Francia, tras formarse en el Proyecto Crecer que Bordeaux llevaba adelante en Córdoba, a los 20 años el atacante viajó a Francia para jugar en el filial del equipo galo, que lo fue cediendo a distintos clubes como el Orlenas, el Niort y el Caen antes de que acabara triunfando en el Nantes, donde sus goles le llevaron a llamar la atención del campeonato inglés.

"Eso está bien", le dijo a L’Equipe, riendo, cuando le contaron que sus números eran mejores que los de Messi. "Es cierto que es algo especial para mí. Pero lo que me interesa es poder progresar. Había visto que Mbappé estaba marcando un gol cada 55 minutos, pero no había visto que estaba delante de Leo ¡Voy a tener que trabajar realmente ahora!".

Incluso cuando el equipo estaba sufriendo con Cardoso al mando, Sala anotaba cuando se le daba la oportunidad y ahora, con Vahid Halilhodzic a cargo desde octubre, lo ha visto prosperar: el 20 de octubre de 2018, frente a Toulouse, marcó el primer hattrick de su carrera profesional y, desde entonces, no paró de meterla. En total, llevaba 13 goles en 21 partidos en la temporada, entre Ligue 1 y Copa de Francia.

Muchas veces criticado como un jugador que no llena el ojo de los expertos, Sala nunca se mostró enojado por esas apreciaciones: "Francamente, soy alguien realmente honesto, y eso no me molesta en absoluto. Tengo mi estilo, es mi naturaleza, no voy a cambiar a esta altura... ¡Soy argentino! A mí lo que hace feliz es estar en una cancha, dejar todo y, si hago un gol, ver a algún amigo o familiar contento en la tribuna".

"Leí una frase hace unos días: 'Los hombres pueden mentir, pero los números no pueden'", dijo. Esos números le habían dado a Sala la gran oportunidad de su carrera, a los 28 años. Sin embargo, el destino tenía otros planes.