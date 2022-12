¿Quién es Elisa Montero, la mujer de Lionel Scaloni, y cuántos hijos tienen?

Scaloni tiene a su lado a una mujer a la que conoció gracias a una final perdida en su etapa como futbolista.

Lionel Scaloni se ha convertido en uno de los mejores entrenadores jóvenes en el planeta, pero la historia podría ser distinta sin la presencia de su mujer, Elisa Montero. El técnico de la Albiceleste se encuentra a un par de pasos de conquistar el Mundial de Qatar 2022, un logro que significaría mucho para un hombre sin experiencia a nivel de clubes en el banquillo.

Sin embargo, en palabras del propio Scaloni, la razón por la cual se convirtió en entrenador tras una larga carrera como futbolista, fue gracias al impulso de parte de su mujer, quien lo empujó a mantenerse ligado al balompié, aunque fuera en una etapa distinta.

¿CÓMO CONOCIÓ SCALONI A ELISA MONTERO?

Scaloni contó para Star+ cómo fue el destino el encargado de convertir una derrota en el paso necesario para conocer a quien se transformaría en el amor de su vida.

“Yo me fui a jugar a Inglaterra, unos seis meses muy buenos en los que jugamos la final de la FA Cup contra Liverpool, en Cardiff porque se estaba remodelando Wembley. Ganábamos 3-2, en el último minuto la pelota se va al 2° palo y yo marcaba a Cissé. Siento que grita de dolor y yo saco la pelota afuera. Me venía bien porque faltaba un minuto. Cissé se levanta y cuando sacan el lateral, me la pasan al cuerpo y yo la revoleo para arriba. La recibe el noruego Riise, la cambia de frente, Gerrard la agarró de 40 metros y nos empataron 3-3. Fuimos a penales y perdimos. Por eso no renové con West Ham. Si yo hubiera ganado esa final, no existirían mi esposa y mis dos hijos Ian y Noah", explicó.

"A Elisa la conocí en Mallorca. Fue muy loco porque me quedaban dos meses de préstamo antes de volver a Lazio y la conocí. Yo tenía 31 y ella, 29. Tuve que remar, no podía encontrar su teléfono. No volvió a donde la conocí. Mallorca es una isla muy chiquita, vas buscando contactos y al final llegás. Ella jugaba al vóley y la encontré. Le dije: ‘Me gustás, todo bien, pero me tengo que volver a Italia. ¿Qué hacés? ¿Querés volver conmigo?’ Y al día siguiente me dijo que sí, dejaba todo y venía. Nos fuimos a Roma y llevamos 15 años juntos", agregó en el especial de Star+.

En realidad, poco se sabe de Montero, más allá de su pasado como jugadora de Voley y su influencia en la carrera de Scaloni como técnico. No suele ser una persona que busque la atención de las cámaras o comparta su vida en redes sociales.

Scaloni y Montero tienen dos hijos producto de su relación, Ian de 11 años y Noah de seis, quienes nacieron en Roma y Mallorca, respectivamente.