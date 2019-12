Quién es el Sapito Coleoni, el DT de Central Córdoba de Santiago del Estero

De los jueguitos como Maradona al tratamiento como Messi. Se retiró joven, fue taxista, tuvo una escuelita de fútbol y se hizo viral por un baile.

Gustavo Coleoni nació el 16 de agosto de 1968, literalmente, dentro del estadio de : su familia vivía debajo de una de las tribunas de La Boutique, donde su padre trabajaba como buffetero. De chico era tan bueno que la gente de la T iba un rato antes a los partidos para verlo hacer malabares con la pelota. Como Maradona. "Mis viejos Antonio y Juana Victoria me abrieron las puertas de la vida. Fue la infancia soñada. Parece un cuento, pero a mi me pasó. Era la mascota de Talleres, hacía jueguitos en los partidos y resultó una historia muy fuerte. Yo jugaba a la pelota todo el día", cuenta, en declaraciones a La Nación.

Sin embargo, el Sapito, a quien bautizaron así por sus saltos para eludir rivales, tenía un problema de crecimiento y sin un tratamiento de hormonas no podría desarrollar el físico necesario para ser futbolista. Como Messi. No es necesario aclarar que su historia no terminó como la de ninguno de los dos mejores de la historia.

A pesar de que la T se hizo cargo de las inyecciones que debía aplicarse para crecer, Coleoni nunca llegó a explotar su potencial. Si bien debutó en Primera, no logró asentarse y, tras pasar por clubes menores de Perú y , jugó en algunos equipos regionales de su Córdoba natal antes de retirarse con apenas 22 años. "Talleres me pagó el tratamiento hormonal porque yo pintaba bien. Las compraron en , y de mucho no sirvió. Fue cuando estaba en la escuela primaria. Era muy petiso y me querían hacer crecer. Basile me subió a practicar con la primera, llegué a jugar dos partidos amistosos, pero me fui a Perú y Chile, y terminé en ligas del interior de Córdoba: Matienzo de Monte Buey, Central de Río Segundo, Atlético de Río Tercero, de La Para, Bella Vista y . La remaba. Y en Perú no tenía para comer, eh. La luché en todos lados", recuerda.

Para no alejarse de la pelota, hizo el curso de entrenador y puso una escuelita de fútbol infantil, que dirigía al mismo tiempo que manejaba un taxi. Pero recién en 2005 le llegaría la chance de ser DT: tras coordinar las divisiones inferiores de Racing de Córdoba, el Sapito asumió al frente de la Academia y comenzó una carrera que lo llevaría por una decena de clubes en el Argentino A (su querido Talleres incluido) durante una década. Hasta que en 2015, con Santamarina de Tandil, logró el ascenso a la B Nacional.

Después de pasar por Ferro en 2016, a principio de 2017 se hizo cargo de Central Córdoba de Santiago del Estero, que estaba muy comprometido con el Promedio. Y aunque en ese primer semestre no pudo mantener la categoría, el DT se quedó en el club; luego de sólo una temporada, a mediados de este año logró nuevamente el ascenso al Nacional tras ganar de manera invicta el Pentagonal Final del Federal A. Con la misma base del equipo, en la 2018-19 finalizó sexto, metiéndose en el octogonal final, en el cual eliminó a Platense, a Almagro y le ganó por penales la final a Sarmiento de Junín, para así lograr, después de 48 años, el segundo ascenso a la máxima categoría en toda la historia de los santiagueños.

Mientras en la Superliga sus dirigidos luchan por mantenerse fuera de la zona de descenso, Coleoni sumó una nueva ilusión para Central Córdoba y toda la provincia: la final de la Copa Argentina 2019 ante River, el partido más importante de la historia del Ferroviario. Y aunque en la previa tiene más que claro que el máximo favorito es el rival, el Sapito sueña con la consagración para volver a hacerse viral como a mitad de año, cuando su baile en los festejos por el ascenso a Primera lo transformó en tendencia en las redes sociales y le permitió alcanzar su pico de popularidad.