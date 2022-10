Drake es un rapero nacido en Canadá, uno de los artistas más reproducidos en Spotify y es por eso que aparece en la camiseta culé.

El Barcelona ha dado la sorpresa cambiando el patrocinador principal de su camiseta para uno de los partidos más importantes como es el Clásico contra el Real Madrid que se disputa este domingo 16 de octubre en el Santiago Bernabéu y luce un extraño pájaro, concretamente, un búho que ha sorprendido a muchos aficionados.

Quién es Drake, de qué equipo es y por qué el Barcelona lleva su logo con un búho en la camiseta en el Clásico contra el Real Madrid de LaLiga 2022-2023

Aubrey Drake Graham, conocido simplemente como Drake, es un rapero, cantante, compositor, productor y actor nacido en Canadá en 1986. De madre canadiense y padre estadounidense, tuvo influencias musicales desde muy joven al ser su padre baterista de Jerry Lee Lewis.

A los 15 años hizo sus primeras incursiones en series televisivas en Canadá y en 2010 empezó su carrera musical lanzando su primer album de estudio de Hip-hop titulado "Thank me later". A este dico le siguieron Take Care (2011), Nothing Was the Same (2013), Views (2016), What a Time to be Alive (2015) y Scorpion (2018).

El propio Barça destaca que "acumula récords de sus sencillos y se ha situado en el TOP 1 de las principales listas de éxitos en todo el mundo y a lo largo de su carrera musical ha sumado más de 275 reconocimientos, entre los cuales cuatro premios Grammy, considerados como una de las principales distinciones a nivel internacional en el mundo de la música". Su marca personal es este búho que lleva el Barça en la camiseta.

El cantante ha dejado ver en numerosas ocasiones su amor por varios deportes y también por el fútbol. Ha lucido en público la camiseta del Barcelona pero también la de otros equipos como la Juventus y se le ha visto con varias estrellas del fútbol como Sergio Agüero o Kylian Mbappé.

El Barcelona tiene a la plataforma de música Spotify como patrocinador principal desde esta temporada. El logo de la empresa aparece en la camiseta del club, en los soportes publicitatios del Camp Nou, un estadio al que también da nombre oficialmente.

Los jugadores del Barcelona lucen en el Bernabéu el logo de un búho y no el de Spotify pero este cambio está consensuado con su patrocinador como anunció el propio club catalán. Este búho es el logo de la marca del cantante Drake y lo utilizan en la camseta blaugrana para celebrar que ha sido el primero en llegar a 50.000 millones de reproducciones en Spotify.

Así lo explicaba el propio Barça en un comunicado: "Uno de los ejes clave en la alianza entre el FC Barcelona y Spotify es unir el fútbol y la música para conectar así con nuevas audiencias en todo el mundo. Ahora, para acercar estos dos ámbitos que comparten su capacidad de unir a las personas y despertar las emociones de los fans, el primer equipo de fútbol masculino saltará al terreno de juego en el Clásico del domingo con una camiseta que, por primera vez, no lucirá en el frontal el logo de su partner principal, sino el emblema de un artista de renombre internacional: el cantante y compositor Drake, ganador de 4 premios Grammy y el primero en alcanzar los 50.000 millones de reproducciones en Spotify".

"Así, este 16 de octubre, en lugar de leer el nombre del servicio bajo suscripción de audio en streaming más popular del mundo en la parte delantera de la camiseta azulgrana, los espectadores y espectadoras que sigan el partido contra el Real Madrid verán la silueta de un búho, que corresponde al logo de la marca impulsada por el cantante canadiense. Como parte de la acción para conmemorar el récord conseguido por el cantante, está previsto además que los hombres de Xavi vistan durante el calentamiento previo al partido una versión especial de la camiseta, que muestre el número 50 en la espalda,con el logo de Spotify delante", añade el club blaugrana.

El propio Drake ha hecho público en su perfil de Instagram esta alianza con el Barcelona y Spotify en su cuenta en instagram, donde cuenta con más de 120 millones de seguidores.