Quién es Benjamín Rollheiser, el pibe que pasó de no renovar a debutar como titular River

El zurdo, que ya había ingresado en la Copa Argentina, juega su primer partido desde el arranque ante Argentinos Juniors por la Superliga.

El nombre de Benjamín Rollheiser apareció en River hace ya un año y medio, cuando Marcelo Gallardo decidió llevarlo a su primera pretemporada en , a principios del 2018. Pero no fue hasta el duelo ante Gimnasia de Mendoza por la Copa 2019 que tuvo su estreno y en algunos minutos ya demostró por qué es uno de los pibes más prometedores del semillero millonario. Tanto que un par de días después fue titular ante Argentinos por la primera fecha de la Superliga 2019/20.

Delantero zurdo, hábil y veloz, el pibe de 19 años (24/3/2000) es considerado uno de los mejores proyectos de las Inferiores del Millonario desde que llegó al club en 2014 proveniente de su Coronel Suárez natal. Anteriormente, entre 2010 y 2011, Rollheiser pasó por las infantiles de , pero regresó a su pueblo para jugar en Deportivo Sarmiento, donde llegó a debutar en Primera en el Torneo del Interior con apenas 14 años, antes de sumarse a la Octava División del conjunto de Núñez.

Después de un año en la Octava, su explosión llegó en 2016, cuando fue una de las figuras de la Séptima División que se consagró campeona con una campaña histórica de 24 triunfos en 27 partidos. Tras marcar 11 goles en ese campeonato, en octubre de ese mismo año fue subido directamente a la Reserva y a principios de 2017 le llegó la convocatoria para la Selección Sub-17 que disputaría el Sudamericano de (fue titular en un partido e ingresó en el banco en otros dos, en un equipo que quedó eliminado en la primera rueda).

Seis meses después le llegó la chance de ser sparring de la Selección Argentina en la primera gira de Jorge Sampaoli al frente del equipo y hasta tuvo que sufrir a Lionel Messi: "Me pasó algo increíble: estábamos jugando y me tiró un caño. Me lo hizo y nunca vi por dónde pasaron él y la pelota. Fue como un rayo. Me di vuelta y nos empezamos reír. Es un genio", le contó al sitio oficial de River después de esa experiencia.

Sin embargo, aquel 2018 estuvo lejos de ser lo soñado: una lesión en la espalda lo dejó fuera de la competencia durante buena parte del año y a principios del 2019 fue protagonista de un conflicto por el cual casi se va a sin renovar su contrato, disconforme por haber quedado relegado. Pero todo volvió a su curso en abril, cuando la dirigencia le propuso un nuevo vínculo hasta 2022 con dos cláusulas millonarias: 20 millones de euros durante el mercado de pases y de 25 millones si la oferta llega en los últimos 10 días del mismo.

Así, volvió a los planes de Gallardo, formó parte de la pretemporada y tuvo su ansiado debut en primera por la Copa Argentina, donde tardó un puñado de minutos en sumar una asistencia al sacar un remate que Palacios cabeceó a la red. En su presentación nunca se escondió a la hora de pedir la pelota y por eso el DT apostó fuerte: lo eligió para patear el quinto penal de la serie y no le falló, con un zurdazo al ángulo que selló la victoria y el pase a octavos de final.

Respecto a su estilo de juego, nadie mejor que él mismo para definirse: "Juego de delantero, mayormente por la izquierda. Pero también puedo hacerlo por la banda derecha, ya que me gusta rotar y moverme por todo el frente de ataque. Mi fuerte creo que está en desequilibrar en el uno contra uno, tengo habilidad en velocidad. Soy de hacer goles y también de dar asistencias". En ese sentido, tiene un referente claro en el puesto: "Lo más facil es decir Messi o Cristiano, pero yo me quedo con uno más cercano: el Pity Martínez. Si bien yo soy más delantero, tenemos características parecidas como la explosión, la gambeta y pedir la pelota siempre, aunque las cosas no salgan".