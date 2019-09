¿Quién es Anthony Taylor, el árbitro del PSG contra Real Madrid de la UEFA Champions League?

y se miden este miércoles en uno de los partidos más atractivos de la jornada en la . Será en París, donde el árbitro del partido será el inglés Anthony Taylor. Nacido el 20 de octubre de 1978 (tiene 39 años), es internacional desde 2013 y pita en la Premier League desde 2010.

Todo sobre el PSG - Real Madrid

Taylor no ha dirigido nunca un partido del Real Madrid en ninguna competición pero los resultados de los españoles en la Champions con él no han sido buenos, ya que el empató el único partido con él, 0-0 ante el Olympiacos en 2017, y el empató ante el Astana 0-0 en 2015 y perdió por 4-0 ante el en 2018. De hecho, el es el único club que ganó un partido con el árbitro inglés en la ante la .

Por su parte, el PSG sí ganó su único partido con Taylor como árbitro en la Champions League en un duelo de la fase de grupos de 2015 ante el Shakhtar, una edición en la que curiosamente también se enfrentaron a los blancos en la fase de grupos.

El encuentro más importante que le ha tocado dirigir es el que reunió al con el en la final de la de 2017. Sin embargo, muchos recuerdan a Taylor por el incidente que tuvo precisamente con el técnico del Arsenal, Arsene Wenger, durante un partido que los Gunners jugaron contra el .

