¿Quién es Alan Cervantes, el mexicano que tocó la copa en la final del Preolímpico?

El mediocampista de Santos ha sido elogiado en múltiples ocasiones por su talento.

Alan Cervantes nació en Guadalajara, tiene 23 años y pese a ser canterano de Chivas , actualmente destaca en el mediocampo del Santos Laguna, cuadro con el que está cedido y con el que ha tenido grandes actuaciones.

Su talento no ha pasado desaparecibido en el futbol mexicano, pues en múltiples ocasiones ha sido destacado, algunas veces de forma polémica. En 2018, José Saturnino Cardozo mencionó que su estilo es similar al de Kevin De Bruyne , jugador belga del Manchester City.

Desde niño el deseo de Alan fue pertenecer a Chivas y en la escuela de futbol conocida como Gigantera dio sus primeros pasos. A los 9 años se integró oficialmente a las fuerzas básicas y solo dejó el club para jugar a préstamo con los esmeraldas por un torneo.

Matías Almeyda pidió su regreso en el Clausura 2018 y pudo cumplir el sueño de jugar con el primer equipo, cuando disputó el encuentro de vuelta de los octavos de final de la Concachampions ante Cibao.

Con la Selección Mexicana tiene historia. Ha vestido la camiseta verde desde los 15 años en el Mundialito Tahuichi, jugó todos los partidos del Mundial Sub 17 en 2015 , que significó un cuarto lugar para el Tricolor, y ha recibido continuidad: el año pasado portó el gafete de capitán en el Mundial Sub 20 y realizando el proceso Sub 23 de cara a Tokio 2020.

En la final del Preolímpico dio mucho de qué hablar, pues antes de empezar el cotejo tocó la copa, algo que es mal visto en el futbol y que lo volvió tendencia en las redes sociales.

Cervantes se desempeña principalmente como pivote, sin embargo, también puede desempeñarse como interior o cerca de los delanteros, sin destacarse precisamente por sus cualidades ofensivas.

El padre de Alan falleció cuando él todavía era un niño, pero no lo olvidó durante el festejo de su primer gol en la máxima categoría y en la prenda que portó debajo de la camiseta de Chivas se leyó: "Para ti papá".