¿Quién es Aitor Elizegi, candidato a presidente del Athletic?

El emprendedor bilbaíno es uno de los aspirantes a ser máximo mandatario del club rojiblanco. Conoce su historia.

Aitor Elizegi es el candidato a la presidencia del Athletic Club en las elecciones del 27 de diciembre de 2018. ¿Cual es su historia? En Goal te describimos al aspirante a máximo mandatario de la entidad rojiblanca.

Nacido en Bilbao en 1966, Elizegi es un referente en la cocina vasca. Él es el gerente de innumerables start ups y restaurantes en la capital vizcaína. Asesora y dirige proyectos vinculados al mundo de la restauración, gestión de espacios, comercio e I+D en la pequeña y mediana empresa del sector servicios, con más de 30 años de experiencia.

¿CUAL ES SU HISTORIA?

En una entrevista concedida a Goal cuando todavía era candidato a la presidencia del Athletic , el bilbaíno nos describió cómo fueron sus primeros pasos con el sentimiento rojiblanco: "Soy de Santutxu, un barrio de Bilbao. Un barrio con mucha tradición en el mundo de fútbol. Los chavales intentábamos jugar en el Santutxu, mucho antes que en el Athletic. Jugar en el Santutxu son palabras mayores. Sigue siendo una escuela muy potente hoy en día. Ahí es donde aprendes lo que es el fútbol, ir al estadio semana a semana".

"Mi aita tenía tres pasiones; era un delineante que, además, cocinaba muy bien y le gustaba el fútbol. Casi tanto como la pelota vasca. Me enseña el cariño por el mundo del frontón, por el mundo de la cocina, el mundo del dibujo y el cariño por el Athletic. Aunque tampoco te dejaban elegir mucho en Bilbao por aquel entonces… no había muchas más opciones, pero no me arrepiento".

"Cuando éramos chavales íbamos a la reventa, un poco más tarde del inicio del partido porque las entradas eran más baratas. Me hago socio a los 25 años, cuando me puedo permitir por fin pagar el carnet de socio. El Athletic llega antes a mi cabeza que la cocina. A partir de ahí voy recorriendo el estadio con carnets de más calidad, hago socio a mi primer hijo y gracias a obtener este segundo carnet conozco al que podría haber sido mi presidente: Mikel Martínez. Vi fútbol casi 20 años a su lado, al lado del médico de la Vuelta a España y jefe de urgencias del Hospital de Basurto que me va contando lo que es el Athletic; respetar al rival, no moverse de la silla hasta que acaba el partido… te vas dando cuenta que la leyenda de este club está en el terreno de juego, pero también en la grada. Entendí que merecía la pena ser diferentes sobre el terreno de juego, y también diferentes en la grada. No vale ganar de cualquier manera, no vale no entender que tenemos que conseguir que todo el mundo que pudiera ser socio nuestro sea parte de la familia Athletic. En San Mamés se mezclan las capas sociales, es un campo plural. Me di cuenta que era un punto de encuentro para los vizcaínos y para muchos vascos. La Catedral tenía ese ‘don’ para dejar fuera muchas diferencias en una Euskadi en donde eran años complicados".

"Hace 11 años y mediante la cocina, pude conocer muchas capas sociales del mundo vizcaíno y así es como llega Juan Carlos Ercoreca a mi vida y me propone formar parte de la plancha de las elecciones de 2011. Siempre recuerdo que en aquella tarde cuando nos salvamos ante el Levante en la última jornada ya me había contado Juan Carlos que me iba a llamar. Al minuto le llamé y le dije: “estaremos para lo que haga falta”. No tardé ni un minuto. Vi sufrir a Ana Urquijo… sufrimos todos. Con el tiempo fui cogiendo relación de respeto con ella, con Lamikiz, con Macua, con Lertxundi… con algunos exploro la amistad y gracias a ellos conozco más el club por dentro. Ahí es donde digo: “esto merece la pena”.

¿POR QUÉ QUISO ELIZEGI SER PRESIDENTE?

En la misma entrevista concedida a Goal, Aitor explicó sus propósitos: "Me decían, “Aitor, al Athletic hay que ir a dar lo mejor de ti mismo porque es un club que ha generado muchos recuerdos felices en tu vida y así lo entendemos. Nuestra obligación como directivos es acercarte al Athletic dejando todo lo que debes de hacer, hacer lo mejor que lo sepas hacer, y volver a apartarte”. Perder unas elecciones es duro porque uno se hace la ilusión de que podías haber estado dentro de la directiva. Ya hablábamos de un club diferente y todavía no existía San Mamés.

Hablábamos de riqueza social, de renovar estatutos, de gente joven… y del nuevo campo. Por aquel entonces solamente era un dibujo, aunque ya sabíamos todos que hacía falta… Hace 8 años valoramos crear un proyecto. Ya registramos la marca Bai Athletic y pensábamos que la opción de Josu Urrutia era una potente y válida porque creímos que igual era pronto para nosotros. Desde entonces trabajamos un grupito de personas sobre lo que podíamos aportar y mejorar al Athletic. ¿Por qué no? Nos apasiona el Athletic pero también el mundo de la empresa y hacíamos comparativas con el Everton, con el Schalke, con el Manchester United, con el Borussia Dortmund…

Cogíamos ideas ya por deformación profesional. Cada vez que viajo vuelvo con una idea nueva para la cocina. Todo lo que sé me lo han enseñado, y en el fútbol es igual. Vimos que sin ganar siempre se podían hacer grandes clubes. No nos fijábamos en lo fácil como en los cuatro grandes, sino en algo más modesto como el Southampton, el Arsenal..."

¿QUIÉNES SON LOS DIRECTIVOS QUE LE ACOMPAÑAN?