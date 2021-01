Quién es Agustín Palavecino, la apuesta de River que brilla en Deportivo Cali

El Millonario inició negociaciones por el mediocampista que surgió en Platense y brilla en el Verdiblanco. ¿Puede ser el nuevo Nacho Fernández?

El mercado de pases del fútbol argentino, el primero post pandemia, no trae demasiados movimientos hasta ahora. Los equipos denominados grandes aún no completan negociaciones importantes, pero un nombre apareció en el horizonte de River y, si bien no se perfila como rutilante, despertó la ilusión al conocer su trayectoria: Agustín Palavecino.

Si bien el Pala hoy es una de las figuras de , quienes siguen día a día el ascenso argentino recuerdan con beneplácito su aparición en el 2015 con la camiseta de Platense. Rápidamente se hizo de la titularidad y alcanzó su mayor logro en 2018, cuando obtuvo el ascenso desde la Primera B Metropolitana a la Primera Nacional con el Calamar. Pocos meses después, a inicios del 2019, Lucas Pusineri lo llevó al Verdiblanco y la apuesta fue un éxito.

El artículo sigue a continuación

"Mucho talento, serio, trabajador, sin problemas físicos. Una proyección infinita", aseguran desde . Requisitos básicos, especialmente la seriedad, que seducen a Marcelo Gallardo, quien rápidamente dio el sí para iniciar las gestiones. Porque el Muñeco sabe que, tarde o temprano, deberá reemplazar a Nacho Fernández y nada como un futbolista que se destaca por su visión de juego, el buen pase, el remate y la llegada al área rival: sin ser delantero, en la Liga BetPlay Dimayor 2020 convirtió 10 goles en 19 partidos jugados, siendo el tercer máximo anotador del certamen a cuatro de Miguel Borja y, sumando otras cuatro asistencias, guió a su equipo al cuarto lugar de la clasificación.

Más equipos

🏆 ¡La gran noche de Agustín Palavecino! 🔝



🔥⚽ Participó en los 3⃣ goles de @AsoDeporCali ante #RiverPlate en la vuelta de la Primera Fase de la #Sudamericana: marcó 2⃣ y brindó 1⃣ asistencia.



🇦🇷🔟🇨🇴 El enganche argentino fue elegido @BridgestoneLA #BestOfTheWeek. pic.twitter.com/XJ2mljNWjU — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) September 16, 2020

Con estos pergaminos, es lógico que Deportivo Cali no se quiera desprender de él y mucho menos mediante un préstamo con cargo y opción de compra, primera oferta enviada desde Núñez que fue rechazada. Pero tampoco existe demasiado margen para retenerlo, ya que al finalizar su contrato el 31 de diciembre, desde el 1° de julio ya podría negociar con carta de libertad sin dejar un dólar en las arcas del Glorioso. Por ahora, la idea es solamente aceptar una venta, ya que lo consideran el eje del proyecto para el 2021.

El detalle de color que lo vincula a River tiene que ver con su árbol genealógico: su apellido materno es Lamela y es primo de Erik, el enganche de gran aparición en el 2010 y actualmente en .